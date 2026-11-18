Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки нанесли новую серию авиаударов по территории Ирана. Под прицелом оказался ракетный полигон на острове Кешм.

Американские военные с помощью истребителей нанесли удар по важному стратегическому опорному пункту Ирана, расположенному у входа в Ормузский пролив. Новая волна авиаударов произошла во вторник, 17 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американских Вооруженных сил.

Чиновник, с которым пообщались журналисты, говорил на условиях анонимности и отказался раскрывать подробности американской операции. Он лишь сообщил, что эта атака стала ответом на удар Ирана по персоналу и объектам США.

Издание CNN также сообщило о новом ударе США по Ирану. Чиновник, который общался с журналистами, рассказал, что атака была осуществлена в рамках самообороны с использованием "высокоточных боеприпасов". Он подчеркнул, что Центральное командование США (CENTCOM) остается "в состоянии повышенной бдительности и полностью готово защищать американцев во всем регионе".

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Иранские государственные СМИ заявили, что американская атака была нанесена по району на окраине города на острове Кешм. Заместитель губернатора провинции Хормозган по политическим вопросам и вопросам безопасности Ахмад Нафиси сообщил, что этот удар якобы не нанёс ущерба жизненно важной инфраструктуре, коммерческим или жилым районам.

В то же время, по данным CNN, недавно третья ударная группа авианосцев США вошла в зону ответственности CENTCOM. Ожидается, что она присоединится к текущим операциям в регионе, включая блокирование иранских портов и сопровождение коммерческих судов через Ормузский пролив.

Напомним, 17 ноября телеканал CNN со ссылкой на данные разведки США сообщил, что Иран рассматривает планы взрыва "грязной бомбы" в Вашингтоне.

Кроме того, газета The New York Times сообщала, что министр финансов США Скотт Бессент переехал на военную базу из-за угроз со стороны Ирана.