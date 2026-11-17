Американская разведка предупредила о том, что Иран разрабатывает планы по взрыву так называемой "грязной бомбы" или применению химического оружия в Вашингтоне. Тегеран готовится нанести удар по высокопоставленным чиновникам администрации президента США Дональда Трампа.

Планы по применению "грязной бомбы" или химического оружия в Вашингтоне в настоящее время выглядят как один из возможных вариантов действий, рассматриваемых официальным Тегераном в отношении администрации Трампа. Однако, по словам некоторых высокопоставленных чиновников США, этот замысел является "очень конкретным" и содержит определённые места и цели, пишет издание CNN.

Семь американских чиновников отметили, что официальные лица до сих пор обсуждают, способен ли Иран реализовать такой замысел и попытается ли он это сделать. Однако в США уже начали подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям, а некоторые высокопоставленные чиновники расценили эти данные как тревожный сигнал о готовности Ирана к эскалации конфликта, отмечает издание.

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Некоторые источники отметили в комментариях журналистам, что подобные планы Ирана свидетельствуют о подготовке к потенциальным атакам на территории США. Двое высокопоставленных чиновников рассказали, что на прошлой неделе чиновники провели несколько встреч, на которых обсуждали меры противодействия угрозе со стороны Ирана.

В то же время некоторые чиновники предупредили, что Соединённые Штаты чрезвычайно уязвимы для атак с применением "нетрадиционного" оружия. Так называемую "грязную бомбу" относительно легко собрать, из-за чего Тегерану не приходится ввозить оружие из-за границы, а достаточно лишь договориться с тем, кто уже проживает в США, чтобы совершить атаку. Американская разведка узнала, что Иран якобы уже спрятал материалы для изготовления бомбы на территории США.

Один из источников добавил, что заранее размещенные ядерные материалы уже находятся в США годами, если не десятилетиями. Это свидетельствует о том, что способность Тегерана осуществить такую атаку не возросла, однако в последнее время изменились мотивы, лежащие в основе возможных подобных шагов.

Напомним, недавно израильское издание Israel Hayom сообщало со ссылкой на Моссад, что Иран планирует убийство Трампа и других высокопоставленных должностных лиц США.

Кроме того, ранее газета The New York Times сообщала, что министр финансов США Скотт Бессент переехал жить на военную базу из-за угроз со стороны Ирана.