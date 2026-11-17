Американська розвідка попередила про те, що Іран розробляє плани щодо підриву так званої "брудної бомби" або застосування хімічної зброї у Вашингтоні. Тегеран готується до удару по високопоставлених чиновників адміністрації президента США Дональда Трампа.

Плани щодо застосування "брудної бомби" чи хімічної зброї у Вашингтоні наразі виглядають, як один із можливих планів дій, що розглядає офіційний Тегеран щодо адміністрації Трампа. Проте, за словами деяких високопосадовців США, цей задум є "дуже конкретним" і містить визначені місця та цілі, пише видання CNN.

Семеро американських чиновників зауважили, офіційні особи й досі дискутують щодо того, чи здатний Іран реалізувати такий задум і чи спробує він це зробити. Проте у США вже розпочали підготовку до можливих надзвичайних ситуацій, а деякі високопосадовці розцінили ці дані як тривожний сигнал про готовність Ірану до ескалації конфлікту, зазначає видання.

Видео дня

Деякі джерела зауважили у коментарі журналістам, що подібні плани Ірану свідчать про підготовку до потенційних атак на території США. Двоє із високопосадовців розповіли, що минулого тижня чиновники провели кілька зустрічей, на яких обговорювали кроки протидії загрозі з боку Ірану.

Водночас деякі посадовці попередили, що Сполучені Штати надзвичайно вразливі до атак із застосуванням "нетрадиційної" зброї. Так звану "брудну бомбу" відносно легко можна зібрати, через що Тегерану не доводиться ввозити зброю з-за кордону, а лише домовитися з тим, хто вже проживає у США, щоб скоїти атаку. Американська розвідка дізналася, що Іран вже нібито сховав матеріали для виготовлення бомби на території США.

Одне із джерел додало, що заздалегідь розміщені ядерні матеріали вже перебувають у США роками, якщо не десятиліттями. Це свідчить про те, що здатність Тегерану здійснити таку атаку не зросла, проте за останній час змінилися мотиви щодо можливих подібних кроків.

Нагадаємо, нещодавно ізраїльське видання Israel Hayom повідомляло з посиланням на Моссад, що Іран планує вбивство Трампа та інших високопосадовців США.

Також раніше газета The New York Times писала, що міністр фінансів США Скотт Бессент переїхав жити на військову базу через погрози Ірану.