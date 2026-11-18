Збройні сили Сполучених Штатів Америки здійснили нову хвилю авіаударів по території Ірану. Під прицілом опинився ракетний полігон на острові Кешм.

Американські військові за допомогою винищувачів здійснили атаку на важливий стратегічний форпост Ірану, розташований біля проходу до Ормузької протоки. Нова хвиля авіаударів відбулася у вівторок, 17 листопада, повідомило агентство Reuters з посиланням на представника американських Збройних сил.

Посадовець, з яким поспілкувалися журналісти, говорив на умовах анонімності і відмовився розкривати подробиці американської операції. Він лише розповів, що ця атака відбулася у відповідь на удар Ірану по персоналу та об'єктах США.

Видання CNN також повідомило про новий удар США по Ірану. Чиновник, який говорив з журналістами, розповів, що атаку було здійснено у межах самооборони за допомогою "високоточних боєприпасів". Він наголосив, що Центральне командування США (CENTCOM) залишається "в стані підвищеної пильності та повністю готовим захищати американців у всьому регіоні".

Видео дня

Іранські державні медіа заявили, що американська атака була здійснена по району на околиці міста на острові Кешм. Заступник губернатора провінції Хормозган з політичних питань та питань безпеки Ахмад Нафісі повідомив, що цей удар нібито не завдав шкоди життєво важливій інфраструктурі, комерційним або житловим районам.

Водночас, за даними CNN, нещодавно третя ударна група авіаносців США увійшла в зону відповідальності CENTCOM. Очікується, що вона приєднається до поточних операцій в регіоні, включно з блокуванням іранських портів і супроводженням комерційних суден через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, 17 листопада видання CNN з посиланням на дані розвідки США попередило, що Іран розглядає плани підриву "брудної бомби" у Вашингтоні.

Також газета The New York Times повідомляла, що міністр фінансів США Скотт Бессент переїхав на військову базу через погрози Ірану.