З'ясувалося, що Іран використовував систему супутникового зв'язку Starlink для ударів по об'єктах США на військові бази на Близькому Сході. А військові США у той час користувалися дешевшим тарифним планом Starshield, що обмежує військові операції.

Зафіксовано щонайменше два випадки несанкціонованого використання супутникового інтернет-сервісу Ілона Маска. За висновками команди бізнесмена, Тегеран Starlink для ведення військової кампанії проти американських військ ще на початку операції на Близькому Сході, коли Іран запускав залпи балістичних ракет та безпілотників по об'єктах США. Про це повідомило видання The Washington Post.

Окрім того, Ілон Маск дізнався, що американські військові запускали безпілотники одноразового використання на військовій версії Starlink під назвою Starshield, але користувалися дешевшим тарифним планом. Пентагон оплачував підписку на наземний Starshield, але не за план використання повітряних сил, який коштував у п'ять разів дорожче. Він призначений виключно для наземних операцій.

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Новина про Іран ще більше розлютила Маска, оскільки менш ніж за два місяці до цього він вжив заходів, щоб не допустити використання Starlink іншим противником США для ведення війни, повідомили журналістам джерела, обізнані з цією ситуацією.

Як Іран використовував Starlink у війні зі США

У секретній оновленій інформації про війну, наданій міністру оборони США Піту Гегсету цього літа, коротко описано використання Іраном технології супутникового зв'язку Ілона Маска. Тегеран використовував систему для забезпечення командування та управління силами, а також для нагляду за операціями безпілотників в односторонніх атаках.

Одне із джерел розповіло, що Starlink виявився альтернативним способом зв'язку для Тегерана. Армія США у той же час зосередилася на руйнуванні "традиційних систем зв'язку".

Водночас речниця Пентагону Кінгслі Вілсон відмовилася коментувати журналістам, чи використовує Іран Starlink у своїх військових операціях.

Газета The New York Times писала, що у січні компанія Starlink надала безплатний доступ до інтернету всім жителям Ірану, які мали термінал, на тлі обмежень з боку уряду. Аналітики зазначають, що SpaceX могла б деактивувати будь-який виявлений термінал на території Ірану, однак, ймовірно, не робитиме цього через використання системи звичайними громадянами країни. До того ж інтернет є одним із способів дізнатися про ситуацію в Ірані, оскільки в Тегерані немає посольства США, а журналісти не мають змоги вільно говорити про події в країні.

Водночас двоє осіб, обізнаних із роботою Starlink, зазначили, що після того, як термінали потрапляють у публічний обіг, компанії майже неможливо усунути ризик того, що вони потраплять до рук супротивників або будуть використані проти американських збройних сил.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News заявив, що США можуть відновити удари по Ірану на початку 2027 року.

Також агентство Reuters повідомляло, що війська США атакували ракетний полігон в Ірані.