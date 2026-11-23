Прорвати американську морську блокаду Дональд Трамп запропонував самому Тегерану. Якщо іранці спробують, їхній флот опиниться на дні моря, попередив президент США. Учасників антиурядових протестів в Ірані він водночас закликав не зупинятися.

Відновити військові удари по Ірану США можуть у разі відсутності домовленостей. Таку заяву Дональд Трамп зробив в інтерв'ю Fox News. Іранські представники, за словами американського президента, стали агресивнішими, ніж до виборів у США.

"Зараз вони агресивніші, ніж до виборів", – сказав Трамп.

Підхід Тегерана до дипломатії він розкритикував. Там багато говорять, але готовності до конкретних дій не демонструють, вважає президент. Самих іранських чиновників він назвав "професійними степ-танцюристами" – так Трамп натякнув, що переговори затягують.

"Вони постійно говорять, все, що вони роблять, – це говорять, але це все – маячня", – додав він.

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Прозвучали ці слова на тлі морської блокади іранських портів, яку продовжують США. Загострення почалося через конфлікт в Ормузькій протоці, а раніше Трамп уже припускав, що взаємні удари можуть тривати.

Тегеран президент закликав спробувати блокаду прорвати. Втрати іранських сил у такому разі будуть значними, попередив він.

"Сподіваюся, що вони це зроблять – тоді всі вони опиняться на дні моря, як і решта їхнього флоту", – заявив глава Білого дому.

Звернення до протестувальників

Тим часом у кількох містах Ірану знову пройшли антиурядові протести. Журналісти запитали Трампа про поновлення протестного руху в країні. Президент звернувся безпосередньо до учасників акцій:

"Продовжуйте протестувати", – сказав він.

В Ірані заяви Трампа поки не коментували.

Раніше повідомлялося, що американські військові здійснили нову хвилю авіаударів по території Ірану. Під прицілом опинився ракетний полігон на острові Кешм, а також стратегічний форпост біля проходу до Ормузької протоки. Удари відбулися у вівторок, 17 листопада, повідомляло Reuters із посиланням на представника Збройних сил США.

Також повідомлялося, що американська розвідка попередила про плани Ірану підірвати так звану "брудну бомбу" або застосувати хімічну зброю у Вашингтоні. За цими даними, Тегеран розглядає удар по високопосадовцях адміністрації Трампа як один із можливих варіантів дій.