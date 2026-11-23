"Усі вони опиняться на дні моря": Трамп планує відновити удари по Ірану на початку 2027 року
Прорвати американську морську блокаду Дональд Трамп запропонував самому Тегерану. Якщо іранці спробують, їхній флот опиниться на дні моря, попередив президент США. Учасників антиурядових протестів в Ірані він водночас закликав не зупинятися.
Відновити військові удари по Ірану США можуть у разі відсутності домовленостей. Таку заяву Дональд Трамп зробив в інтерв'ю Fox News. Іранські представники, за словами американського президента, стали агресивнішими, ніж до виборів у США.
"Зараз вони агресивніші, ніж до виборів", – сказав Трамп.
Підхід Тегерана до дипломатії він розкритикував. Там багато говорять, але готовності до конкретних дій не демонструють, вважає президент. Самих іранських чиновників він назвав "професійними степ-танцюристами" – так Трамп натякнув, що переговори затягують.
"Вони постійно говорять, все, що вони роблять, – це говорять, але це все – маячня", – додав він.
Прозвучали ці слова на тлі морської блокади іранських портів, яку продовжують США. Загострення почалося через конфлікт в Ормузькій протоці, а раніше Трамп уже припускав, що взаємні удари можуть тривати.
Тегеран президент закликав спробувати блокаду прорвати. Втрати іранських сил у такому разі будуть значними, попередив він.
"Сподіваюся, що вони це зроблять – тоді всі вони опиняться на дні моря, як і решта їхнього флоту", – заявив глава Білого дому.
Звернення до протестувальників
Тим часом у кількох містах Ірану знову пройшли антиурядові протести. Журналісти запитали Трампа про поновлення протестного руху в країні. Президент звернувся безпосередньо до учасників акцій:
"Продовжуйте протестувати", – сказав він.
В Ірані заяви Трампа поки не коментували.
Раніше повідомлялося, що американські військові здійснили нову хвилю авіаударів по території Ірану. Під прицілом опинився ракетний полігон на острові Кешм, а також стратегічний форпост біля проходу до Ормузької протоки. Удари відбулися у вівторок, 17 листопада, повідомляло Reuters із посиланням на представника Збройних сил США.
Також повідомлялося, що американська розвідка попередила про плани Ірану підірвати так звану "брудну бомбу" або застосувати хімічну зброю у Вашингтоні. За цими даними, Тегеран розглядає удар по високопосадовцях адміністрації Трампа як один із можливих варіантів дій.