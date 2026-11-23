Прорвать американскую морскую блокаду Дональд Трамп предложил самому Тегерану. Если иранцы попытаются, их флот окажется на дне моря, предупредил президент США. Участников антиправительственных протестов в Иране он призвал не останавливаться.

США могут возобновить военные удары по Ирану в случае отсутствия договоренностей. Такое заявление Дональд Трамп сделал в интервью Fox News. По словам американского президента, иранские представители стали вести себя более агрессивно, чем до выборов в США.

"Сейчас они ведут себя более агрессивно, чем до выборов", — сказал Трамп.

Он подверг критике подход Тегерана к дипломатии. Там много говорят, но готовности к конкретным действиям не демонстрируют, считает президент. Самих иранских чиновников он назвал "профессиональными степ-танцорами" — так Трамп намекнул, что переговоры затягиваются.

"Они постоянно говорят, всё, что они делают, — это говорят, но всё это — бред", — добавил он.

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Эти слова прозвучали на фоне морской блокады иранских портов, которую продолжают США. Обострение началось из-за конфликта в Ормузском проливе, а ранее Трамп уже предполагал, что взаимные удары могут продолжаться.

Президент Тегерана призвал попытаться прорвать блокаду. В этом случае потери иранских сил будут значительными, предупредил он.

"Надеюсь, что они это сделают — тогда все они окажутся на дне моря, как и остальная часть их флота", — заявил глава Белого дома.

Обращение к протестующим

Тем временем в нескольких городах Ирана вновь прошли антиправительственные протесты. Журналисты спросили Трампа о возобновлении протестного движения в стране. Президент обратился непосредственно к участникам акций:

"Продолжайте протестовать", — сказал он.

В Иране пока не прокомментировали заявления Трампа.

Ранее сообщалось, что американские военные нанесли новую серию авиаударов по территории Ирана. Под прицелом оказался ракетный полигон на острове Кешм, а также стратегический форпост у входа в Ормузский пролив. Удары были нанесены во вторник, 17 ноября, сообщало агентство Reuters со ссылкой на представителя Вооруженных сил США.

Также сообщалось, что американская разведка предупредила о планах Ирана взорвать так называемую "грязную бомбу" или применить химическое оружие в Вашингтоне. По этим данным, Тегеран рассматривает удар по высокопоставленным чиновникам администрации Трампа как один из возможных вариантов действий.