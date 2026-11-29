Компанія Ілона Маска заперечує, що Іран використовував супутниковий інтернет для атак на американських військових. Публікацію Washington Post було названо відвертою брехнею.

Інформація про те, що Іран використовує систему супутникового зв’язку Starlink для нанесення ударів по американських військових базах на Близькому Сході, є неправдивою. Про це заявила компанія SpaceX.

При цьому у SpaceX зазначили, що компанія "не має внутрішніх доказів, а також свідчень Пентагону про те, що Starlink використовувався іранськими силами".

"Тому що такого ніколи не траплялося", — наголосили в компанії, додавши, що Тегеран, у свою чергу, публічно погрожує системі супутникового зв’язку, оголосивши SpaceX і Starlink військовими цілями.

У компанії також стверджують, що кілька тижнів тому повідомляли журналістам Washington Post про недостовірність даних, проте матеріал все одно було опубліковано.

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Як наголошується у повідомленні, ЗМІ має відкликати матеріал та принести вибачення компанії SpaceX та американському народу за те, що ввели їх в оману.

При цьому головний речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що відомство не отримувало жодних звітів від Центрального командування США, які нібито надсилали до офісу Піта Гегсета щодо використання іранцями супутникового зв’язку.

Ще до виходу статті газета була поінформована про неправдиву інформацію, проте матеріал все одно було опубліковано, зазначив прес-секретар міністерства оборони.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомляло, що зафіксовано щонайменше два випадки несанкціонованого використання супутникового інтернет-сервісу Ілона Маска іранцями.

Крім того, раніше Іран звинуватив Україну в організації атаки безпілотників на військовий об’єкт у Кувейті.