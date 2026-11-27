Мохаммад Маранді, колишній радник іранської переговорної групи з питань ядерної програми зі США в Пакистані, звинуватив, за його словами, "український режим" в організації атаки безпілотників на військовий об’єкт у Кувейті.

Маранді, якого часто називають "англомовним рупором" Ірану, стверджує, що "українські сили діють на Близькому Сході, зокрема на півночі Іраку та в Сирії". За його словами, метою вчорашньої операції було продемонструвати свою корисність президенту США Дональду Трампу, повідомляє The New York Times.

"В Ірані широко поширена думка, що атака в Кувейті була операцією "під чужим прапором", яку, ймовірно, здійснив "український режим", оскільки його агенти зараз присутні по всьому регіону, включаючи північний Ірак і Сирію. Україна прагне продемонструвати Трампу свої можливості", — написав Маранді в соціальній мережі X.

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При цьому Іран заперечує свою причетність до удару, внаслідок якого загинули двоє італійських технічних фахівців, а ще двоє отримали поранення.

Однак Кувейт звинувачує у тому, що сталося, саме Тегеран. Міністерство оборони Кувейту повідомило, що 26 листопада уламки, які впали після перехоплення іранських безпілотників, потрапили на військовий об’єкт.

Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих. Пізніше двоє громадян Італії померли від отриманих поранень. Також постраждали громадяни Кувейту та Пакистану — їх госпіталізували.

Точне місцезнаходження об’єкта у міністерстві не розкрили.

МЗС Італії також натякає на Тегеран. У консульстві підтвердили, що загиблі італійці були співробітниками компанії Rheinmetall Italia — італійського підрозділу німецького оборонного концерну Rheinmetall.

Це — 65-річний Антоніо Саккоччо з Формії та 36-річний Емануеле Ло Руссо з Риму. Чоловіки займалися технічним обслуговуванням антен виявлення для системи протиповітряної оборони Skyguard.

Однак Іран продовжує наполягати на своїй непричетності. Ба більше, агентство Fars процитувало джерело у сфері безпеки, яке стверджує, що українські агенти розгорнули тисячі безпілотників та інших дистанційно керованих літальних апаратів у низці країн Близького Сходу, зокрема в Іракському Курдистані.

Посольство Ірану в Римі застерегло від проведення операцій "під чужим прапором". За заявою дипмісії, такі дії мають на меті розширення конфлікту в Перській затоці та втягування в нього Європи.

"Посольство Ісламської Республіки Іран також звертає увагу міжнародної спільноти на дії та операції "під чужим прапором", спрямовані на розширення масштабів конфлікту, пов’язування суперечок в інших регіонах із кризою в Перській затоці, втягнення Європи в цю кризу та поглиблення нинішньої критичної ситуації. У зв’язку з цим ми закликаємо всіх зберігати пильність", — йдеться у заяві

Тим часом міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив, що провів переговори зі своїми колегами з Італії та Кувейту та запропонував співпрацю у розслідуванні цього трагічного інциденту.

"Під час телефонних розмов із моїми колегами з Італії та Кувейту я висловив співчуття у зв’язку із загибеллю італійських громадян у Кувейті. Цей інцидент виглядає підозріло — ніби заздалегідь підготовлений сценарій для початку війни. Ми готові співпрацювати з Кувейтом та Італією, щоб з’ясувати причини того, що сталося", — написав він.

Кувейт, ключовий союзник США в Перській затоці, неодноразово зазнавав атак з боку Ірану з того часу, як 28 лютого США та Ізраїль розпочали військові операції проти Ісламської Республіки.

Україна направила на Близький Схід фахівців з безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та дрони-перехоплювачі для сприяння у відбитті іранських атак. Тим самим Київ розширює оборонне співробітництво в регіоні, ділячись технологіями та військовим досвідом, накопиченим під час війни з Росією.

У березні президент України Володимир Зеленський повідомив, що на прохання Вашингтона Київ надіслав дрони-перехоплювачі та профільних фахівців для захисту американських військових об’єктів у Йорданії.

Україна також оголосила про розгортання груп військових фахівців у Кувейті, Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах та Саудівській Аравії — для надання допомоги у захисті від атак іранських безпілотників.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні розкритикував Україну за нанесення удару по російських суднах у територіальних водах Лівії.

Крім того, у Лівії пригрозили вжити заходів у відповідь щодо України у зв’язку з цією атакою, оскільки внаслідок поранень загинули двоє лівійських військово-морських моряків.