Закончил отпуск: турист сорвал джекпот в $1,3 млн на игровом автомате в аэропорту (фото)

В Международном аэропорту имени Гарри Рида имеется более 1400 игровых автоматов для посетителей Вегаса, которые пытаются в последний раз сорвать большой куш.

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В США неназванный турист выиграл более 1,3 миллиона долларов на игровом автомате в аэропорту Лас-Вегаса во вторник, 27 июля. Об этом пишет New York Post.

Победитель забрал домой общий приз в размере $1,330,133, согласно видеозаписи мигающего автомата, расположенного на широком и открытом пространстве Терминала 1.

Путешественник играл в слоты на автомате Wheel of Fortune Triple Double Emeralds в Международном аэропорту имени Гарри Рида, когда сорвал джекпот.

"Это один из способов закончить отпуск — стать МИЛЛИОНЕРОМ!" — написали в Twitter сотрудники аэропорта.

Победитель забрал домой общий приз в размере $1,330,133 Фото: Twitter/@dereknicoletto

Путешественник может с таким же успехом взять еще один отпуск со своим выигрышем или оплатить первый класс.

В Международном аэропорту имени Гарри Рида имеется более 1400 игровых автоматов для посетителей Вегаса, которые пытаются в последний раз сорвать большой куш.

Ранее Фокус писал, что мужчина "превратил" выигрыш в 20 долларов в 2 миллиона. У него не было с собой денег на два лотерейных билета, поэтому он смог купить только один. Он выиграл приз в 20 долларов. На эти деньги американец приобрел второй билет, который принес ему 2 миллиона долларов.

Также сообщалось, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.