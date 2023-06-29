Закінчив відпустку: турист зірвав джекпот у $1,3 млн на ігровому автоматі в аеропорту (фото)

У Міжнародному аеропорту імені Гаррі Ріда є понад 1400 ігрових автоматів для відвідувачів Вегаса, які намагаються востаннє зірвати великий куш.

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У США неназваний турист виграв понад 1,3 мільйона доларів на ігровому автоматі в аеропорту Лас-Вегаса у вівторок, 27 липня. Про це пише New York Post.

Переможець забрав додому загальний приз у розмірі $1,330,133, згідно з відеозаписом автомата, що мигав, розташованого на широкому і відкритому просторі Терміналу 1.

Мандрівник грав у слоти на автоматі Wheel of Fortune Triple Double Emeralds у Міжнародному аеропорту імені Гаррі Ріда, коли зірвав джекпот.

"Це один зі способів закінчити відпустку — стати МІЛЬЙОНЕРОМ!" — написали у Twitter співробітники аеропорту.

Переможець забрав додому загальний приз у розмірі $1,330,133 Фото: Twitter/@dereknicoletto

Мандрівник може з таким самим успіхом взяти ще одну відпустку зі своїм виграшем або оплатити перший клас.

У Міжнародному аеропорту імені Гаррі Ріда є понад 1400 ігрових автоматів для відвідувачів Вегаса, які намагаються востаннє зірвати великий куш.

Раніше Фокус писав, що чоловік "перетворив" виграш у 20 доларів на 2 мільйони. У нього не було з собою грошей на два лотерейні білети, тому він зміг купити тільки один. Він виграв приз у 20 доларів. На ці гроші американець придбав другий квиток, який приніс йому 2 мільйони доларів.

Також повідомлялося, що в Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-картку Національної лотереї шашликом з ресторану швидкого харчування, плануючи купівлю свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.