Обратилась к медиуму: девушка нашла тайный люк в шкафу, который ведет в жуткое место (видео)

Необычная находка серьезно напугала Джулию Хеннинг, поэтому она решила обратиться к медиуму за помощью. Специалист заявил, что почувствовал что-то странное и не может продолжать свою работу. После этого в ее доме начали происходить странные вещи.

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В США Джулия Хеннинг из Лос-Анджелеса убирала в своем шкафу, который она планировала использовать в качестве кабинки для звукозаписи. В процессе она сделала неожиданное и ужасающее открытие. Об этом пишет People.

Девушка уже почти три года живет в своем доме, который, как она думала, был ей хорошо знаком. Однако, однажды во время уборки, она обнаружила в шкафу люк. Она решительно открыла его и увидела деревянную лестницу, ведущую во мрак.

Необычная находка серьезно напугала Джулию, и поэтому она решила обратиться к медиуму в надежде на помощь. Однако специалист спустился всего на несколько ступеней и тут же вернулся, утверждая, что не может продолжать дальше. Медиум также заявил, что почувствовал что-то странное.

"Дом явно населен", — говорит американца.

После своего открытия девушка столкнулась с интригующими последствиями. В частности, у нее начались странные сновидения. Ее опасения были подтверждены подругой, которая пришла в гости и пожаловалась на ухудшение самочувствия. Кроме того, иногда ночью сигнализация в ее доме срабатывает без видимых причин.

"Когда я открыла его пару дней назад, начали происходить странные вещи. Дверь не закрывается, 3 часа ночи, странные сны. Вчера у меня была подруга, и после ухода ей стало нехорошо", — обьяснила она.

Однажды Хеннинг решила отважиться на спуск внутрь тайного подвала. Она надела пальто и лыжную маску, чтобы защититься от возможных неприятностей, ожидающих ее в неизведанном месте. Когда она спустилась в таинственную комнату, на стене обнаружила рисунок с надписями "Джо" и "Джон", полки для хранения алкогольных напитков, записку от дезинсекторов, написанную 30 лет назад, банку, зажигалку, кольцо и игрушечную машинку. Ролики, посвященные этой истории, стали вирусными и набрали миллионы просмотров.

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