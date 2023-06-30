Обратилась к медиуму: девушка нашла тайный люк в шкафу, который ведет в жуткое место (видео)
Необычная находка серьезно напугала Джулию Хеннинг, поэтому она решила обратиться к медиуму за помощью. Специалист заявил, что почувствовал что-то странное и не может продолжать свою работу. После этого в ее доме начали происходить странные вещи.
В США Джулия Хеннинг из Лос-Анджелеса убирала в своем шкафу, который она планировала использовать в качестве кабинки для звукозаписи. В процессе она сделала неожиданное и ужасающее открытие. Об этом пишет People.
Девушка уже почти три года живет в своем доме, который, как она думала, был ей хорошо знаком. Однако, однажды во время уборки, она обнаружила в шкафу люк. Она решительно открыла его и увидела деревянную лестницу, ведущую во мрак.
Необычная находка серьезно напугала Джулию, и поэтому она решила обратиться к медиуму в надежде на помощь. Однако специалист спустился всего на несколько ступеней и тут же вернулся, утверждая, что не может продолжать дальше. Медиум также заявил, что почувствовал что-то странное.
@iamjuliahenning I was cleaning the closet and decided to invesitgate. This is what I found… should I go in?! #hauntedhouses #hauntedhouse #creepytiktok #creepyhouse #crawlspace #creepycrawlspace #hiddenhorror #scarystories #homediscovery #hauntedhollywood #ghosthunters #investigation #whatliesbeneath #barbarian #oldhousetiktok #hiddengems #docuseries ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound
"Дом явно населен", — говорит американца.
После своего открытия девушка столкнулась с интригующими последствиями. В частности, у нее начались странные сновидения. Ее опасения были подтверждены подругой, которая пришла в гости и пожаловалась на ухудшение самочувствия. Кроме того, иногда ночью сигнализация в ее доме срабатывает без видимых причин.
"Когда я открыла его пару дней назад, начали происходить странные вещи. Дверь не закрывается, 3 часа ночи, странные сны. Вчера у меня была подруга, и после ухода ей стало нехорошо", — обьяснила она.
Однажды Хеннинг решила отважиться на спуск внутрь тайного подвала. Она надела пальто и лыжную маску, чтобы защититься от возможных неприятностей, ожидающих ее в неизведанном месте. Когда она спустилась в таинственную комнату, на стене обнаружила рисунок с надписями "Джо" и "Джон", полки для хранения алкогольных напитков, записку от дезинсекторов, написанную 30 лет назад, банку, зажигалку, кольцо и игрушечную машинку. Ролики, посвященные этой истории, стали вирусными и набрали миллионы просмотров.
@iamjuliahenning Ok first attempt, fail. We’re going to try again. She said she felt something when she walked into the house but that it wasn’t dark or “evil”. But she didnt feel comfortale going down. Also… I am hosting an event at the house this weekend… 🫠 #hauntedhouses #hauntedhouse #creepytiktok #creepyhouse #crawlspace #creepycrawlspace #hiddenhorror #scarystories #homediscovery #hauntedhollywood #ghosthunters #investigation #whatliesbeneath #barbarian ###oldhousetiktok #hiddengems #docuseries ♬ original sound - Julia Henning
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