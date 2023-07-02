Катастрофа уничтожит мир: тиктокерша удивила соцсети, заявив, что люди никогда не умрут

Девушка опиралась на популярную теорию "квантового бессмертия", чтобы предположить, что люди никогда не умрут, даже если катастрофа уничтожит мир. Джоли объяснила, что некоторые теории предполагают возможность того, что "сознание никогда не переживает смерть".

Related video

Пользователи социальных сетей были ошеломлены, после того, как блогер Джоли (@joli.artist) предположила, что, возможно, люди никогда не умрут, ссылаясь на "квантовую теорию бессмертия" и интерпретацию "множества миров" физика Хью Эверетта. Об этом пишет The Mirror.

Девушка опиралась на популярную теорию "квантового бессмертия", чтобы предположить, что люди никогда не умрут, даже если катастрофа уничтожит мир. Ролик стал вирусным и набрал более 7 миллионов просмотров.

В видео, которое удивило пользователей социальных сетей, популярная создательница TikTok объяснила, что некоторые теории предполагают возможность того, что "сознание никогда не переживает смерть".

"Вместо этого, когда вы умираете в одной вселенной, ваше сознание просто переносится в параллельную вселенную, где вы выживаете", — говорится в ее объяснении.

Стремясь донести свою мысль до зрителя, Джоли добавила, что Земля, вероятно, постоянно уничтожается, а наше сознание просто переносится в другую параллельную вселенную, а потом еще в одну, и так далее.

"После неизбежного апокалипсиса вы проснетесь на следующий день в новой реальности, и в следующий момент вы обнаружите себя на Reddit, обсуждающим тему "С каких пор у Pizza Hut стало два Т?!" — продолжила девушка, ссылаясь на часто обсуждаемый "эффект Манделы".

Предположение о том, что конец света может происходить каждый день и наши нынешние "я" будут ни о чем не догадываться нелегко принять, даже если человек придерживается этой теории. Люди поспешили обсудить ее достоинства. Некоторые заявили, что предпочли бы знать, что она ложна, так как чувствуют себя обеспокоенными ее последствиями.

"Я постоянно думаю об этом и о том, как печально, что наши знакомые в одной реальности живут без нас, потому что мы умерли в их временной шкале", — написал один из пользователей TikTok.

Ранее Фокус писал, что 80-летний мужчина утверждает, что не спал более 60 лет. Тхай Нгок родился в 1942 году и утверждает, что в 20 лет заболел сильной лихорадкой. Мужчина выжил, но после этого он больше не мог спать. Об этом феномене говорят врачи.

Также сообщалось, что студенты попали в заколоченный подвал, который был заперт годами. В США студентка Мидж и ее друзья решили открыть запертую дверь в своем доме, которая до сих пор оставалась для них загадкой.