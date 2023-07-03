Начинал в гараже родителей: миллионер бросил школу в 16 лет ради своего бизнеса (фото)

Спустя 15 лет после продажи машины за 1000 фунтов стерлингов в 2008 году Роб Дэнс стал генеральным директором крупной консалтинговой компании в области информационных технологий. В прошлом месяце он приобрел первоклассный Lamborghin в качестве подарка.

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В Великобритании 40-летний Роб Дэнс бросил школу после сдачи экзаменов GCSE, на которых он получил четверки, тройки и двойки по 10 предметам. Теперь, сделав карьеру в области технологий, он зарабатывает 10 миллионов фунтов стерлингов в год на своем бизнесе. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина продал свой потрепанный Renault, чтобы финансировать запуск своего бизнеса, который сейчас приносит ему огромную прибыль. Он продолжил карьеру в области технологий, потому что у него была "жажда решения проблем".

Предприниматель получил степень в области бизнеса и сразу же потратил шесть месяцев на составление тщательного бизнес-плана. Он открыл бизнес по разработке ИТ-решений в гараже своих родителей, финансируя его за счет продажи своего первого автомобиля, Renault 5 GT Turbo 1990 года выпуска.

Роб из южного Уэльса основал компанию ROCK, в которой сейчас работает более 100 человек и которая вошла в десятку лучших технологических фирм. В прошлом месяце он приобрел первоклассный Lamborghini — подарок самому себе на 15-летие своего бизнеса.

Мужчина продал свой потрепанный Renault, чтобы финансировать запуск своего бизнеса Фото: SWNS

"В школе я не особо преуспевал, но всегда был довольно изобретательным. Мне нравилось разбирать радиоприемники и компьютеры, а потом собирать их снова. Мне нравилось разбираться в том, как все работает. Когда я основал бизнес, в нем были только я и еще один человек, который занимался администрацией и счетами. Через шесть месяцев мы создали наш первый бизнес, и с тех пор он рос — через 18 месяцев у нас было 30 сотрудников", — рассказал британец.

Мужчина бросил школу в 16 лет и устроился работать с компьютерами. В возрасте 18 лет он отправился путешествовать по Австралии и по возвращении решил поступить в университет. Через три года он окончил Университет Гламоргана, ныне известный как Университет Южного Уэльса. Сразу после получения степени в области бизнеса Роб потратил шесть месяцев на написание 200-страничного плана.

Британец обнаружил, что существует другой способ предоставления ИТ услуг. Их модель заключалась в предоставлении неограниченной ИТ-поддержки компаниям за фиксированную ежемесячную плату, а не за день.

Сразу после получения степени в области бизнеса Роб потратил шесть месяцев на написание 200-страничного плана Фото: SWNS

Роб понял, что каждый раз, когда подписывается еще три клиента, он может позволить себе нанять нового сотрудника. К тому времени, когда прошло 18 месяцев, у него было 30 сотрудников, а во время пандемии они получили 45 новых проектов и клиентов.

С момента своего запуска компания ROCK предлагает широкий спектр технологических решений, оказывая поддержку организациям частного и государственного сектора. Фирма была номинирована на множество наград, а Роб за свою работу попал в шорт-лист премии "Предприниматель года в области технологий Уэльса". По его словам, в этом году оборот компании ROCK составит 10 млн. фунтов стерлингов, что является самым высоким показателем, а в 2024 году планируется выход на международный рынок.

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