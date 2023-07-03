Починав у гаражі батьків: мільйонер кинув школу в 16 років заради свого бізнесу (фото)

Через 15 років після продажу машини за 1000 фунтів стерлінгів у 2008 році Роб Денс став генеральним директором великої консалтингової компанії в галузі інформаційних технологій. Минулого місяця він придбав першокласний Lamborghin як подарунок.

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У Великій Британії 40-річний Роб Денс кинув школу після складання іспитів GCSE, на яких він отримав четвірки, трійки та двійки з 10 предметів. Тепер, зробивши кар'єру в галузі технологій, він заробляє 10 мільйонів фунтів стерлінгів на рік на своєму бізнесі. Про це пише Daily Star.

Чоловік продав свій пошарпаний Renault, щоб фінансувати запуск свого бізнесу, який зараз приносить йому величезний прибуток. Він продовжив кар'єру в галузі технологій, тому що мав "жагу до розв'язання проблем".

Підприємець здобув ступінь у галузі бізнесу й одразу ж витратив шість місяців на складання ретельного бізнес-плану. Він відкрив бізнес із розроблення ІТ-рішень у гаражі своїх батьків, фінансуючи його шляхом продажу свого першого автомобіля, Renault 5 GT Turbo 1990 року випуску.

Роб із південного Уельсу заснував компанію ROCK, у якій зараз працює понад 100 осіб і яка увійшла до десятки найкращих технологічних фірм. Минулого місяця він придбав першокласний Lamborghini — подарунок самому собі на 15-річчя свого бізнесу.

Чоловік продав свій пошарпаний Renault, щоб фінансувати запуск свого бізнесу Фото: SWNS

"У школі я не особливо процвітав, але завжди був досить винахідливим. Мені подобалося розбирати радіоприймачі та комп'ютери, а потім збирати їх знову. Мені подобалося розбиратися в тому, як усе працює. Коли я заснував бізнес, у ньому були тільки я і ще одна людина, яка займалася адміністрацією і рахунками. Через шість місяців ми створили наш перший бізнес, і відтоді він ріс — через 18 місяців у нас було 30 співробітників", — розповів британець.

Чоловік кинув школу в 16 років і влаштувався працювати з комп'ютерами. У віці 18 років він вирушив подорожувати Австралією і після повернення вирішив вступити до університету. Через три роки він закінчив Університет Гламоргана, нині відомий як Університет Південного Уельсу. Одразу після отримання ступеня в галузі бізнесу Роб витратив шість місяців на написання 200-сторінкового плану.

Британець виявив, що існує інший спосіб надання ІТ послуг. Їхня модель полягала в наданні необмеженої ІТ-підтримки компаніям за фіксовану щомісячну плату, а не за день.

Одразу після отримання ступеня в галузі бізнесу Роб витратив шість місяців на написання 200-сторінкового плану Фото: SWNS

Роб зрозумів, що щоразу, коли підписується ще три клієнти, він може дозволити собі найняти нового співробітника. На той час, коли минуло 18 місяців, у нього було 30 співробітників, а під час пандемії вони отримали 45 нових проєктів і клієнтів.

З моменту свого запуску компанія ROCK пропонує широкий спектр технологічних рішень, надаючи підтримку організаціям приватного і державного сектору. Фірма була номінована на безліч нагород, а Роб за свою роботу потрапив до шорт-листа премії "Підприємець року в галузі технологій Уельсу". За його словами, цього року оборот компанії ROCK становитиме 10 млн фунтів стерлінгів, що є найвищим показником, а у 2024 році планується вихід на міжнародний ринок.

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