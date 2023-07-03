27 разів складав іспит: мільйонер цілих 40 років намагається вступити до університету (фото)

Льянг Ші складав виснажливий дводенний іспит, відомий як "гаокао", на початку червня разом із майже 13 мільйонами студентів по всій країні, проте знову провалив тест. Чоловік уже 40 років намагається вступити до університету своєї мрії. Це була його 27 спроба.

Related video

У Китаї 56-річний мільйонер Льянг Ші спробував скласти вступний іспит для вступу до університету 27-й раз і знову провалився. Про це пише CNN.

Чоловік уже 40 років намагається скласти китайський випускний іспит для вступу до університету. Усе своє життя він мріяв про отримання диплома престижного Сичуаньського університету, щоб бути визнаним інтелектуалом. Ші не зміг пройти свій перший іспит "гаокао" 1983 року.

Після першого невдалого досвіду майбутній мільйонер вирішив повторити спробу через рік, але знову не зміг домогтися успіху і вступив до технічного училища. Однак незабаром він був змушений відрахуватися.

Ші багато років обіймав низькооплачувані посади, працював звичайним робітником на фабриках і час від часу продовжував намагатися скласти іспит. У 1992 році він набрав достатню кількість балів для вступу до одного з університетів і вступив, проте це був не той університет, і він відмовився від запропонованого місця.

Незабаром чоловік перевищив вікову межу для участі в "гаокао", проте 2001 року китайська влада скасувала це обмеження, і Ші вирішив відновити свої спроби. З 2010 року він складав іспит щорічно.

Щоб підготуватися до іспиту "гаокао" чоловік повністю відмовився від алкоголю та розваг Фото: Khaleej Times

Протягом цих років Ші зумів відкрити свій власний бізнес — фабрику з виробництва будівельних матеріалів. Він заробив мільйони юанів на своєму підприємстві, але все одно вважає, що без вищої освіти в університеті не зможе досягти повного щастя.

В останні роки, щоб підготуватися до іспиту "гаокао", він повністю відмовився від алкоголю і розваг, присвячуючи весь свій час навчанню. Щоранку він вирушав до чайної, щоб займатися, і залишався після роботи, щоб продовжити вчитися.

Попри всі свої зусилля, цього року Ші також не зміг досягти успіху і набрав на 34 бали менше, ніж минулого разу.

Раніше Фокус писав, що мер одружився з рептилією, яку він називає "дівчиною-принцесою". Чиновник одружився з твариною, схожою на алігатора, під час традиційної церемонії, яка, як вважається, принесе удачу його народу. Шлюб між чоловіком і самкою каймана укладається тут уже 230 років.

Також повідомлялося, що студенти потрапили в забитий підвал, який був замкнений роками. У США студентка Мідж та її друзі вирішили відчинити замкнені двері у своєму будинку, які досі залишалися для них загадкою.