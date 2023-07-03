"Напугана до смерти": мужчина хотел удивить соседку, подбросив ей "жуткую" записку

Женщина не оценила странное хвастовство своего соседа и вернула ему его "посылку". Теперь мужчина хочет повторить свой трюк, но уже с другим домом.

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Конфликты между соседями бывают довольно часто и иногда по очень глупым причинам. Именно из-за одной из них одна женщина оказалась в неловкой ситуации оказалась, когда ее "жуткий" сосед подсунул ей под дверь странное письмо. Мужчина необычным образом попытался произвести на нее впечатление. Об этом пишет The Mirror.

Попытка парня пообщаться была настолько странной, что его лучший друг написал об этом на популярном форуме Reddit, чтобы поделиться своими мыслями по этому поводу. Он признал, что это "странный и бессмысленный" способ поведения.

"Итак, мой друг зарабатывает приличную зарплату — 50 тысяч в год. В июньской ведомости о зарплате ему добавили еще 5 тысяч, так что до вычета налогов получилось что-то около 9 тысяч. Это была бухгалтерская ошибка, и его компания заметила ее, прежде чем перечислить ему деньги. Однако он увидел в этом возможность произвести впечатление на свою привлекательную соседку. Друг положил расчетный лист в чистый конверт и вставил его в ее дверь. Он надеялся, что она откроет конверт, увидит на нем его имя и будет впечатлена тем, что он зарабатывает 9 тысяч в месяц до вычета налогов", — написал друг мужчины.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Автор темы отметил, что странное хвастовство не понравилось получательнице.

"Она просто отправила конверт обратно через его дверь, письмо было вскрыто. Теперь он планирует сделать это с другим соседом, на этот раз с мужчиной, у которого дом больше и который, видимо, любит думать, что он богат. Я сказал ему, что это странно и бессмысленно. Я ведь прав, не так ли?", — закончил свой рассказ приятель мужчины.

В то время как друг "смеялся" над необычной тактикой произвести впечатления, другие люди отметили, что записку можно рассматривать как гораздо более зловещую и даже "жуткую".

"Действительно… очень жутко. Бедная женщина, которой он выложил свой расчетный лист, вероятно, напугана до смерти… Он "оказал ей услугу", вывесив на ее двери аналог красного флага", — написал один из пользователей форума.

Ранее Фокус писал, что женщина нашла жуткую записку в кармане своего нового пиджака. Порой бывшие владельцы забывают в своей одежде какие-то сентиментальные предметы, деньги или украшения. Однако на этот раз Джоан сообщила о находке, которая действительно вызывает тревогу.

Также ранее сообщалось, что старинная фотография дедушки стала "доказательством" путешествия во времени. Мужчина под псевдонимом Jimmy The Filmmaker утверждает, что его предок мог быть путешественником во времени, поскольку тот держит предмет, который поразительно похож на современный смартфон.