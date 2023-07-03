"Налякана до смерті": чоловік хотів здивувати сусідку, підкинувши їй "моторошну" записку

Жінка не оцінила дивні хвастощі свого сусіда і повернула йому його "посилку". Тепер чоловік хоче повторити свій трюк, але вже з іншим будинком.

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Конфлікти між сусідами трапляються доволі часто й іноді з дуже дурних причин. Саме через одну з них одна жінка опинилася в незручній ситуації, коли її "моторошний" сусід підсунув їй під двері дивний лист. Чоловік незвичайним чином спробував справити на неї враження. Про це пише The Mirror.

Спроба хлопця поспілкуватися була настільки дивною, що його найкращий друг написав про це на популярному форумі Reddit, щоб поділитися своїми думками з цього приводу. Він визнав, що це "дивний і безглуздий" спосіб поведінки.

"Отже, мій друг заробляє пристойну зарплату — 50 тисяч на рік. У червневій відомості про зарплату йому додали ще 5 тисяч, тож до вирахування податків вийшло щось близько 9 тисяч. Це була бухгалтерська помилка, і його компанія помітила її, перш ніж перерахувати йому гроші. Однак він побачив у цьому можливість справити враження на свою привабливу сусідку. Друг поклав розрахунковий лист у чистий конверт і вставив його в її двері. Він сподівався, що вона відкриє конверт, побачить на ньому його ім'я і буде вражена тим, що він заробляє 9 тисяч на місяць до вирахування податків", — написав друг чоловіка.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Автор теми зазначив, що дивне вихваляння не сподобалося одержувачці.

"Вона просто відправила конверт назад через його двері, лист було розкрито. Тепер він планує зробити це з іншим сусідом, цього разу з чоловіком, у якого будинок більший і який, мабуть, любить думати, що він багатий. Я сказав йому, що це дивно і безглуздо. Адже я правий, чи не так?", — закінчив свою розповідь приятель чоловіка.

У той час як друг "сміявся" над незвичайною тактикою справити враження, інші люди відзначили, що записку можна розглядати як набагато більш зловісну і навіть "моторошну".

"Дійсно... дуже моторошно. Бідолашна жінка, якій він виклав свій розрахунковий лист, ймовірно, налякана до смерті... Він "надав їй послугу", вивісивши на її дверях аналог червоного прапора", — написав один із користувачів форуму.

Раніше Фокус писав, що жінка знайшла моторошну записку в кишені свого нового піджака. Часом колишні власники забувають у своєму одязі якісь сентиментальні предмети, гроші або прикраси. Однак цього разу Джоан повідомила про знахідку, яка дійсно викликає тривогу.

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