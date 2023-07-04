Семь лет спали раздельно: пара поделилась секретом крепкого брака и "искры" в постели (фото)

По словам счастливой пары, раздельный сон помогает им высыпаться, а также дает возможность больше ценить друг друга и разделять личное пространство.

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Пара, которая уже семь лет вместе, считает, что спать в разных спальнях способствует сохранению их отношений. Они утверждают, что ночные разлуки помогают им более ценить друг друга. Об этом пишет британский таблоид The Mirror.

Луана Рибейра, 41 год, и ее партнер, 38-летний Александр Мейер, с самого начала своих семилетних отношений спали в разных спальнях и уверены, что такое раздельное проживание благотворно сказалось на их сне и общем качестве жизни.

Пара, которая регулярно документирует свой выбор спальни "свой-чужой" на TikTok, не понимает, почему другие пары не применяют такой подход.

Вопреки распространенному мнению о том, что раздельные кровати предвещают проблемы в отношениях, Луана и Александр никогда не делили постель и предпочитают спать именно так.

"Нам нравится жить в одном доме, но мы не чувствуем необходимости находиться в пространстве друг друга 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы больше ценим друг друга, и время, которое мы проводим вместе, становится настоящим и качественным", — поделилась Луана.

Счастилвая пара призналась, что они спят раздельно Фото: The Mirror

Луана рассказала, что в предыдущих отношениях она делила спальню с партнерами, и это негативно сказывалось на ее сне.

"Поэтому, как только мы сошлись, мы никогда не пытались делить спальню, поскольку оба знали, что ценим собственное пространство и хотим иметь отдельные спальни", — добавила женщина.

Раздельные спальни оказались полезными, когда они по очереди заботятся о своем почти двухлетнем сыне Селине, позволяя каждому родителю получить необходимый отдых.

"Селин все еще просыпается по ночам, поэтому, если я устаю, я могу попросить Алекса взять его на ночь", — пояснила Луана.

Британские журналисты отмечают, что согласно Национальному фонду сна, взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки. Благодаря раздельному режиму сна Луане удается получить достаточный отдых, что дает ей больше энергии.

"Сон в разных комнатах определенно спас наши отношения. Мы оба не любители спать, и если кто-то из нас не высыпается, мы не можем обвинять другого в храпе или шарканье по комнате", — добавила Луана.

По ее, раздельный сон никак не повлиял на их интимную жизнь и, наоборот, усилил "искру" между ними.

"Нет, когда мы не вместе все время, между нами больше искры. Нам нравится жить в одном доме, но мы не чувствуем необходимости находиться в пространстве друг друга 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это означает, что время, которое мы проводим вместе, становится качественным", — резюмировала Луана.

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