Во время исторической реконструкции пенсионер набросился на "фашиста": его отбивал "НКВДшник" (видео)

Зритель почтенного возраста не стерпел, что боец фашистской Германии намеревался попасть уз автомата в бойцов Советской армии, поэтому помчался на помощь и решил "нейтрализовать" врага кулаками.

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В Беларуси состоялась военно-историческая реконтрукция одного из боев между солдатами Германии и Советской армии, который проходил на территории республики во время Второй мировой войны. Актеры, участвовавшие в мероприятии, настолько убедительно играли свои роли, что один из зрителей не сдержался и решил помочь советским солдатам. Об этом сообщает российское издание Mash.

Отмечается, что реконструкция происходила в районе села Гай Могилевской области.

В разгар боя пенсионер сорвался со зрительского места, под взрывы пересек поляну в лесу и принялся дубасить актера, исполнявшего роль немецкого солдата — он как раз спрятался под деревом и стрелял из своего схрона по "врагу".

Отбивал "фашиста" от разъяренного пенсионера актер, который играл роль "НКВДшника".

В конце концов "НКВД" забрал деда "под белые ручки" и вывел его с реконструкционной площадки.

Напомним, что в России мать погибшего срочника из Тюменской области обвинили в дискредитации армии. Донос на нее написала внучка мужа, который был информатором НКВД во время Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что в Одессе на бывшем спецобъекте "Татарка" обнаружены 29 могильников жертв НКВД . Масштаб могильников жертв НКВД в Одессе поражает масштабами.