Дерзкий план: мужчина попытался украсть банкомат с помощью угнанного крана (фото)

Мужчина, имя которого осталось в тайне, угнал строительный кран, чтобы затем украсть банкомат в одном из супермаркетов. Преступник проломил стену магазина, после чего попытался скрыться с места преступления, выпрыгнув из транспортного средства.

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В Великобритании 43-летний мужчина, личность которого решили не разглашать, был арестован после того, как с помощью крана хотел украсть банкомат из супермаркета, что привело к перебоям в железнодорожном сообщении города. Об этом пишет The Independent.

Первоначально сотрудники полиции были вызваны на соседнюю строительную верфь в Яптон Роуд, Барнхэм, Западный Сассекс, в 2.15 утра во вторник после сообщения о краже небольшого крана. После обыска территории они обнаружили строительную технику, протаранившую стену супермаркета, в которой находился банкомат.

Водитель, 43-летний мужчина из Эшфорда в Мидлсексе, решил убежать пешком, но его быстро догнали офицеры полиции. Его личность решили не называть.

Сотрудники железной дороги Southern Railway сообщили, что их депо, расположенное в том же здании, было повреждено в результате инцидента, что привело к задержке некоторых поездов.

"Co-op является частью того же здания и находится по соседству с депо поездной бригады, где машинисты и коллеги по поезду собирают свое оборудование и регистрируются каждое утро, чтобы обслуживать поезда Southern", — сказала представитель железнодорожного оператора.

Мужчина был арестован по подозрению в угоне транспортного средства и нанесении ущерба Фото: The Independent

Директор по обслуживанию клиентов Дженни Сондерс сказала, что они были вынуждены держать вход в депо до 9 утра, пока инженер-строитель из совета не подтвердил, что вход туда безопасен.

"До этого времени наши бригады были организованы так, чтобы по возможности записаться на альтернативные места, но мы могли работать только в сокращенном режиме, и сегодня поездки наших клиентов были сильно нарушены, за что я приношу свои извинения. Мы организовали прием билетов у других поставщиков транспортных услуг и восстановили обслуживание", — сказала Дженни Сондерс.

Представитель полиции Сассекса заявил, что мужчина арестован по подозрению в угоне транспортного средства и нанесении ущерба.

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