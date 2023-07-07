"Самая неловкая вещь": девушка избегает спортзала после инцидента с голой дамой (видео)

Девушка встретила в раздевалке обнаженную даму, которая "смотрела на нее, как на психопата", однако не поняла, в чем причина ее недовольства.

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Эбони Дэй больше не может посещать спортзал из-за неловкой встречи с женщиной в раздевалке. Своей историей девушка под ником ebonyday10 поделилась в социальной сети TikTok.

"Самая неловкая вещь только что случилась со мной. Я никогда больше не смогу ступить в свой спортзал", — заявила Эбони.

Девушка поведала, что столкнулась в раздевалке с голой женщиной, однако ее это не беспокоило. Направляясь к своему шкафчику, Эбони положила телефон под мышку. При этом камера смартфона была направлена в сторону обнаженной посетительницы спортзала.

"Итак, теперь я кладу свои вещи в шкафчик, а потом оборачиваюсь, а она смотрит на меня, как на психопата, и я такая… почему она так на меня смотрит?", — вспоминает рассказчица.

Покинув раздевалку, девушка увидела, что все это время на ее телефоне был включен фонарик. Эбони предположила, что из-за этого та дама решила, что ее снимают на видео без одежды.

"Я смотрела на нее так: "Что с тобой? Почему ты выглядишь такой злой?" Вау, я не думаю, что когда-нибудь снова смогу войти в этот спортзал. На двери будет плакат со мной, говорящий, что я урод", — заключила Эбони.

Напомним, что сотрудники тренажерного зала попросили слепого парня покинуть здание после того, как женщина обвинила его в том, что он на нее пялится. Он попытался объяснить, что он ничего не видит, но она ему не поверила и назвала мерзавцем.

Еще мы писали о том, что нужно, а чего нельзя делать во время занятий спортом в зале, где тренируются и другие люди. Фитнес-тренер из Нью-Йорка рассказала об элементарных правилах, которые многие игнорируют.