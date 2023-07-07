Эффект домино: мужчина снес многоэтажку, бросив в нее камень (видео)

Здание пострадало во время февральского землетрясения. Во время обвала мужчина начал убегать, видимо, сам не ожидая такой "разрушительной" силы от своего броска.

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В Турции мужчина бросал камни в многоэтажный дом, который сильно пострадал от землетрясения, пока тот не обрушился. Об этом пишет Onedio.

В соцсетях появилось видео, снятое в турецком городе Малатье, который серьезно пострадал в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля 2023 года. На видеозаписи видно, как мужчина подходит к восьмиэтажному зданию и дважды бросает, предположительно, камни в его сторону. Здание выдерживает эти атаки и остается непоколебимым, однако перед третьим броском камня дом с грохотом рухнул, поднимая клубы пыли и заставляя разрушителя бежать. Скорее всего мужчина сам не ожидал таких последствий.

Что известно о землетрясении 6 февраля

6 февраля на границе Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4, которое привело к массовым жертвам и масштабным разрушениям. Это землетрясение стало одним из сильнейших в стране за последние 100 лет. По данным ВОЗ, в результате разрушений пострадали около 23 млн человек.

На территории Турции от природного катаклизма погибли 44 218 человек, а в Сирии — 5 914 человек. Землетрясения разрушили или серьезно повредили 173 тыс. зданий в стране

Среди жертв разрушительного землетрясения 6 февраля в Турции – пятеро украинцев.

Ранее Фокус писал, что летающий диван заметили в небе над столицей Турции. Причиной этого необычного явления стал мощный ураган, который обрушился на город, оставив после себя ряд разрушений.

Также ранее сообщалось, что эксперты считают, что нашли вход в "подземный мир". Исследовательская группа проекта "Lyobaa" после сканирования участка земли обнаружила несколько подземных пустот и аномалий, которые сходятся с историческими рассказами о подземной системе камер.