Ефект доміно: чоловік зніс багатоповерхівку, кинувши в неї камінь (відео)

Будівля постраждала під час лютневого землетрусу. Під час обвалу чоловік почав тікати, мабуть, сам не очікуючи такої "руйнівної" сили від свого кидка.

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У Туреччині чоловік кидав каміння в багатоповерховий будинок, який сильно постраждав від землетрусу, поки той не обвалився. Про це пише Onedio.

У соцмережах з'явилося відео, зняте в турецькому місті Малатьє, яке серйозно постраждало внаслідок землетрусу, що стався 6 лютого 2023 року. На відеозаписі видно, як чоловік підходить до восьмиповерхової будівлі і двічі кидає, імовірно, каміння в її бік. Будівля витримує ці атаки і залишається непохитною, проте перед третім кидком каменю будинок з гуркотом завалився, здіймаючи клуби пилу і змушуючи руйнівника бігти. Найімовірніше, чоловік сам не очікував таких наслідків.

Що відомо про землетрус 6 лютого

6 лютого на кордоні Туреччини та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,4, який призвів до масових жертв і масштабних руйнувань. Цей землетрус став одним із найсильніших у країні за останні 100 років. За даними ВООЗ, унаслідок руйнувань постраждали близько 23 млн осіб.

На території Туреччини від природного катаклізму загинули 44 218 осіб, а в Сирії — 5 914 осіб. Землетруси зруйнували або серйозно пошкодили 173 тис. будівель у країні

Серед жертв руйнівного землетрусу 6 лютого в Туреччині — п'ятеро українців.

Раніше Фокус писав, що літаючий диван помітили в небі над столицею Туреччини. Причиною цього незвичайного явища став потужний ураган, який обрушився на місто, залишивши після себе низку руйнувань.

Також раніше повідомлялося, що експерти вважають, що знайшли вхід у "підземний світ". Дослідницька група проєкту "Lyobaa" після сканування ділянки землі виявила кілька підземних пустот і аномалій, які сходяться з історичними розповідями про підземну систему камер.