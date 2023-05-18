Літаючий диван помітили в небі над столицею Туреччини: відео стало вірусним у мережі

Причиною цього незвичайного явища став потужний буревій, який обрушився на місто, залишивши після себе низку руйнувань.

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Мешканці столиці Туреччини, Анкари, були вражені, коли над містом у небі помітили літаючий диван. Цей момент зняли на відео, яке швидко стало вірусним у соціальних мережах. Про це пише телеграм-канал Nexta.live.

Причиною цього незвичайного явища став потужний буревій, який обрушився на місто, залишивши після себе низку руйнувань.

Ураган, що пронісся Анкарою, приніс із собою сильні вітри та непередбачувані атмосферні умови, що призвело до обвалення дерев, дахів будинків і мінаретів мечетей по всій країні через погану погоду.

Однак найнезвичайніший момент стався, коли диван, який знаходився в одному із меблевих салонів на вулиці, раптово злетів у повітря і почав парити на кількох метрах над землею. Люди, які стали свідками цього незвичайного явища, з подивом спостерігали, як диван-літак легко вирує в повітрі.

Місцеві ЗМІ зазначають, що точних даних про кількість постраждалих наразі немає. Через негоду місто на кілька годин буквально завмерло у довгих пробках.

Раніше Фокус писав, що "найщасливішу золоту рибку Британії" знайшли живою після шторму. Вона вижила в калюжі, доки її не знайшла і не врятувала Хелен Партрідж.

Також повідомлялося, що пенсіонер дивом вижив у сніговому завалі харчуючись лише снігом та цукерками. 81-річний Джеррі Журе на шість днів опинився у пастці після того, як його автомобіль з'їхав з дороги під час шторму у горах Каліфорнії.