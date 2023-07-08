"Передавали по наследству": научный трактат физика вернули в библиотеку спустя 119 лет

Книга была опубликована в 1881 году, когда действующий на то время президент-республиканец Теодор Рузвельт стремился выиграть очередной срок, Уилбур и Орвилл Райт всего за год до этого совершили первый полет на самолете, а Нью-Йорк праздновал открытие первой линии метро.

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14 февраля 1904 года кто-то, хотел узнать о новых возможностях одной из ключевых сил природы, взял книгу Джеймса Клерка Максвелла "Элементарный трактат об электричестве" в публичной библиотеке Нью-Бедфорда, США. Прошло 119 лет и научный текст вернулся на полки. Об этом пишет Huff Post.

Для этого понадобился зоркий взгляд библиотекаря из Западной Вирджинии, прежде чем книга наконец-то попал в библиотеку Массачусетса. Находка произошла, когда Стюарт Плейн, куратор редких книг в библиотеке Университета Западной Вирджинии, разбирал недавно подаренные книги.

Плейн нашел трактат и заметил, что он был частью коллекции библиотеки Нью-Бедфорда и, что важно, на нем не было штампа "Изъято", что говорит о том, что, несмотря на то, что книга была крайне просрочена, но не была выброшена.

"Книга вернулась в очень хорошем состоянии. Кто-то, очевидно, хранил ее на красивой книжной полке, потому что она была в таком хорошем состоянии и, вероятно, ее передавали по наследству", — сказала в пятницу директор публичной библиотеки Нью-Бедфорда Оливия Мело.

Трактат был впервые опубликован в 1881 году, через два года после смерти Максвелла в 1879 году Фото: The Toronto Star

Трактат был впервые опубликован в 1881 году, через два года после смерти Максвелла в 1879 году, хотя экземпляр, который сейчас находится в библиотеке Нью-Бедфорда, не считается редким изданием этой работы, сказала Мело.

Библиотека иногда получает книги, просроченные на 10 или 15 лет, но ничего близкого к столетию или более еще не было. Трактат был опубликован в то время, когда мир еще только начинал понимать возможности электричества. В 1880 году Томас Эдисон получил исторический патент, воплощающий принципы его лампы накаливания. Книга была опубликована в Нью-Бедфорде, когда действующий на то время президент-республиканец Теодор Рузвельт стремился выиграть очередной срок, Уилбур и Орвилл Райт всего за год до этого совершили первый полет на самолете, а Нью-Йорк праздновал открытие первой линии метро.

Экземпляр, который сейчас находится в библиотеке Нью-Бедфорда, не считается редким изданием этой работы Фото: The Toronto Star

По словам Мело, обнаружение и возвращение книги является свидетельством долговечности печатного слова, особенно в эпоху компьютеризации и мгновенного доступа к непостижимым объемам информации.

"Ценность печатной книги в том, что она не цифровая, она не исчезнет. Просто держа ее в руках, вы чувствуете, что кто-то взял эту книгу 120 лет назад и прочитал ее, и вот она у меня в руках. Она будет здесь и через сто лет. Печатная книга всегда будет ценной", — сказала она.

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