"Передавали у спадок": науковий трактат фізика повернули в бібліотеку через 119 років

Книгу було опубліковано 1881 року, коли чинний на той час президент-республіканець Теодор Рузвельт прагнув виграти черговий термін, Вілбур і Орвілл Райт лише за рік до цього здійснили перший політ на літаку, а Нью-Йорк святкував відкриття першої лінії метро.

Related video

14 лютого 1904 року хтось, хто хотів дізнатися про нові можливості однієї з ключових сил природи, взяв книжку Джеймса Клерка Максвелла "Елементарний трактат про електрику" в публічній бібліотеці Нью-Бедфорда, США. Минуло 119 років і науковий текст повернувся на полиці. Про це пише Huff Post.

Для цього знадобився пильний погляд бібліотекаря із Західної Вірджинії, перш ніж книга нарешті потрапила до бібліотеки Массачусетсу. Знахідка сталася, коли Стюарт Плейн, куратор рідкісних книг у бібліотеці Університету Західної Вірджинії, розбирав нещодавно подаровані книги.

Плейн знайшов трактат і помітив, що він був частиною колекції бібліотеки Нью-Бедфорда і, що важливо, на ньому не було штампа "Вилучено", що свідчить про те, що, попри те, що книжка була вкрай протермінована, її не викинули.

"Книга повернулася в дуже хорошому стані. Хтось, вочевидь, зберігав її на гарній книжковій полиці, тому що вона була в такому гарному стані та, ймовірно, її передавали у спадок", — сказала в п'ятницю директорка публічної бібліотеки Нью-Бедфорда Олівія Мело.

Трактат було вперше опубліковано 1881 року, за два роки після смерті Максвелла 1879 року Фото: The Toronto Star

Трактат було вперше опубліковано 1881 року, через два роки після смерті Максвелла 1879 року, хоча примірник, який зараз перебуває в бібліотеці Нью-Бедфорда, не вважається рідкісним виданням цієї роботи, сказала Мело.

Бібліотека іноді отримує книжки, прострочені на 10 або 15 років, але нічого близького до століття або більше ще не було. Трактат було опубліковано в той час, коли світ ще тільки починав розуміти можливості електрики. У 1880 році Томас Едісон отримав історичний патент, що втілює принципи його лампи розжарювання. Книгу було опубліковано в Нью-Бедфорді, коли чинний на той час президент-республіканець Теодор Рузвельт прагнув виграти черговий термін, Вілбур і Орвілл Райт лише за рік до цього здійснили перший політ на літаку, а Нью-Йорк святкував відкриття першої лінії метро.

Примірник, який зараз перебуває в бібліотеці Нью-Бедфорда, не вважається рідкісним виданням цієї роботи Фото: The Toronto Star

За словами Мело, виявлення і повернення книги є свідченням довговічності друкованого слова, особливо в епоху комп'ютеризації та миттєвого доступу до незбагненних обсягів інформації.

"Цінність друкованої книги в тому, що вона не цифрова, вона не зникне. Просто тримаючи її в руках, ви відчуваєте, що хтось узяв цю книжку 120 років тому і прочитав її, і ось вона в мене в руках. Вона буде тут і через сто років. Друкована книга завжди буде цінною", — сказала вона.

Раніше Фокус писав, що жінка знайшла моторошну записку в кишені свого нового піджака. Часом колишні власники забувають у своєму одязі якісь сентиментальні предмети, гроші або прикраси. Однак цього разу Джоанн повідомила про знахідку, яка дійсно викликає тривогу.

Також раніше повідомлялося, що старовинна фотографія дідуся стала "доказом" подорожі в часі. Чоловік під псевдонімом Jimmy The Filmmaker стверджує, що його предок міг бути мандрівником у часі, оскільки той тримає предмет, який разюче схожий на сучасний смартфон.