"День летающих муравьев": 1,5-километровый рой насекомых напугал людей

Рой, похожий на дождь, вызвал шквал активности в социальных сетях. Люди сообщали о его появлении и делились своими впечатлениями. Феномен "дня летающего муравья" относится к определенному времени в летние месяцы, когда насекомые поднимаются в небо в поисках пары.

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В Великобритании рой летающих муравьев длиной в милю (1,6 км) был зафиксирован метеорологическим радаром на южном побережье. Об этом пишет Sky News.

Метеорологическое управление зафиксировало это необычное явление в пятницу 7 июля и предупредило людей, что в ближайшие дни можно ожидать увеличения количества насекомых. По мере того как они начали появляться по всей Великобритании, напуганные люди начали писать о них в социальных сетях, утверждая, что это "день летающих муравьев".

В метеорологической компании пояснили, что наблюдение крылатых насекомых не является чем-то жутким. Именно это время года они обычно и появляются. Насекомые отображаются на радаре подобно тому, как выглядят осадки. В Met Office можно проверить свои метеорологические датчики и уточнить, идет ли дождь или летают муравьи.

По словам синоптика Саймона Партриджа, эти существа реже летают во время дождя, и синоптикам труднее определить, что это.

"Каждый год примерно в это время мы фиксируем их на радаре дождя. Сейчас это трудно определить, потому что у нас очень много ливней, и муравьи похожи на осадки. Когда у нас идут дожди, они не так часто летают. Обычно мы замечаем их в южных районах Великобритании. Сегодня мы не видели никаких роев, но это не значит, что их нет. Они были замечены на радаре в пятницу. Тогда было гораздо суше, и их было легче заметить. Они видны на расстоянии нескольких миль. В пятницу это было около километра. Это интересное явление, которое всегда происходит в это время года и обычно длится около недели".

Рой, похожий на дождь, вызвал шквал активности в социальных сетях Фото: Met Ofiice

Летающих муравьев можно заметить, когда самцы и новые королевы покидают гнездо, чтобы спариться, причем во многих муравейниках это происходит в один и тот же день. По данным Королевского биологического общества, муравьиный день не всегда один: в период с июня по сентябрь примерно в 96% дней можно наблюдать летающих муравьев в их роях.

Когда погодные условия благоприятны для летающих муравьев, они могут постоянно находиться в небе в течение нескольких недель.

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