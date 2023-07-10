Дал немного курицы: женщина разводится с мужем из-за "тайного" кормления дочери

Отец девочки, который согласился воспитывать свою дочь как вегетарианку, чтобы угодить жене, столкнулся с трудностями в браке после того, как дал ей немного курицы на пикнике.

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Мужчина, который всегда любил есть мясо, согласился растить свою дочь на растительной диете, чтобы его жена-вегетарианка была счастлива, но вот уже который год он тайком дает ей кусочки мяса. Об этом пишет The Mirror.

По словам отца девочки, вначале он опасался, что его ребенок будет расти веганом, но прошло четыре года, и, по его словам, она "процветает" и имеет здоровый аппетит, не уступающий его собственному. В прошлом году девочка проявила большой интерес к бургеру, который он ел, и, решив, что это не принесет ей вреда, он решил дать ей попробовать. Девочке очень понравилось, и, поскольку после этого у нее не было никаких проблем с желудком, он решил давать ей небольшие кусочки мяса со своей тарелки, когда жены не было рядом.

К сожалению, недавно мужчина оступился во время пикника, когда на глазах у жены, "даже не подумав", скормил ей кусок курицы.

"Моя жена взбесилась, начала кричать на меня, что я "травлю" нашу дочь и что я понятия не имею, как она отреагирует на мясо. В этот момент мне пришлось признаться, что я действительно уже давно кормлю ее мясом, и это признание вызвало новую яростную ссору. Теперь моя жена угрожает разводом и говорит, что не знает, сможет ли она когда-нибудь снова доверить мне нашу дочь. Я понимаю, что она расстроена тем, что я утаил от нее этот маленький секрет, но я не могу отделаться от мысли, что она слишком остро реагирует?" — написал мужчина в своем письме, адресованном Джейн Грин из Daily Mail.

Автор международных бестселлеров и ведущая еженедельной колонки "Дорогая Джейн - тетя мучений". Фото: Daily Mail

В ответ на его письмо сочувствующая женщина сообщила, что может понять опасения его жены, ведь сама запрещала своим детям есть сахар "в течение многих лет". Однако она заявила, что, по ее мнению, автор письма не сделал ничего плохого, и согласилась с тем, что женщина в данном случае слишком остро отреагировала.

"Жить в соответствии с чужими стандартами совершенства утомительно и нереально. Одно дело — иметь намерение, чтобы ваша дочь стала веганом, но промахи, даже неосознанные (или осознанные) с вашей стороны, обязательно случаются. Гораздо лучше, если вы всей семьей согласитесь с намерением придерживаться веганской диеты, признав, что ваша дочь может пробовать те продукты, которые ей хочется. Даже мясо", — посоветовала Джейн, призывая супругов к дальнейшему "честному разговору".

Ранее Фокус сообщал, что женщина с помощью колы растворила куриную кость, застрявшую в горле. Бет Браш боролась с болью все выходные, полагая, что со временем все само пройдет. Этого не случилось, поэтому женщина отправилась в отделение неотложной помощи, где врач посоветовал ей купить 4 банки Coca-Cola.

Также стало известно, что повару грозит до 9 лет тюрьмы за приготовленное на мангале блюдо. Мужчина поделился видео, в котором он показал подписчикам как нужно готовить рептилию для употребления в пищу. Повар говорит, что мясо крокодила по вкусу похоже на филе курицы.