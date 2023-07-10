Дав трохи курки: жінка розлучається з чоловіком через "таємне" годування доньки

Батько дівчинки, який погодився виховувати свою доньку як вегетаріанку, щоб догодити дружині, зіткнувся з труднощами в шлюбі після того, як дав їй трохи курки на пікніку.

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Чоловік, який завжди любив їсти м'ясо, погодився ростити свою доньку на рослинній дієті, щоб його дружина-вегетаріанка була щаслива, але ось уже котрий рік він потайки дає їй шматочки м'яса. Про це пише The Mirror.

За словами батька дівчинки, спочатку він побоювався, що його дитина буде рости веганом, але минуло чотири роки, і, за його словами, вона "процвітає" та має здоровий апетит, що не поступається його власному. Минулого року дівчинка проявила неабиякий інтерес до бургера, який він їв, і, вирішивши, що це не принесе їй шкоди, він вирішив дати їй спробувати. Дівчинці дуже сподобалося, і, оскільки після цього в неї не було жодних проблем зі шлунком, він вирішив давати їй невеликі шматочки м'яса зі своєї тарілки, коли дружини не було поруч.

На жаль, нещодавно чоловік оступився під час пікніка, коли на очах у дружини, "навіть не подумавши", згодував їй шматок курки.

"Моя дружина оскаженіла, почала кричати на мене, що я "цькую" нашу доньку і що я й гадки не маю, як вона відреагує на м'ясо. У цей момент мені довелося зізнатися, що я дійсно вже давно годую її м'ясом, і це зізнання спричинило нову шалену сварку. Тепер моя дружина погрожує розлученням і каже, що не знає, чи зможе вона коли-небудь знову довірити мені нашу дочку. Я розумію, що вона засмучена тим, що я приховав від неї цей маленький секрет, але я не можу позбутися думки, що вона занадто гостро реагує?" — написав чоловік у своєму листі, адресованому Джейн Грін із Daily Mail.

Авторка міжнародних бестселерів і ведуча щотижневої колонки "Дорога Джейн — тітка мук" Фото: Daily Mail

У відповідь на його лист співчутлива жінка повідомила, що може зрозуміти побоювання його дружини, адже сама забороняла своїм дітям їсти цукор "протягом багатьох років". Однак вона заявила, що, на її думку, автор листа не зробив нічого поганого, і погодилася з тим, що жінка в цьому випадку занадто гостро відреагувала.

"Жити відповідно до чужих стандартів досконалості виснажливо та нереально. Одна справа — мати намір, щоб ваша донька стала веганом, але промахи, навіть неусвідомлені (або усвідомлені) з вашого боку, обов'язково трапляються. Набагато краще, якщо ви всією сім'єю погодитеся з наміром дотримуватися веганської дієти, визнавши, що ваша донька може куштувати ті продукти, які їй хочеться. Навіть м'ясо", — порадила Джейн, закликаючи подружжя до подальшої "чесної розмови".

Раніше Фокус повідомляв, що жінка за допомогою "коли" розчинила курячу кістку, що застрягла в горлі. Бет Браш боролася з болем усі вихідні, вважаючи, що з часом все саме пройде. Цього не сталося, тому жінка вирушила у відділення невідкладної допомоги, де лікар порадив їй купити 4 банки Coca-Cola.

Також стало відомо, що кухареві загрожує до 9 років в'язниці за приготовану на мангалі страву. Чоловік поділився відео, в якому він показав підписникам, як потрібно готувати рептилію для вживання в їжу. Кухар каже, що м'ясо крокодила на смак схоже на філе курки.