Прилетает каждую ночь: семья напугана таинственным крылатым существом (фото)

Кэрол Диллин пыталась отпугнуть непрошенного гостя, который прилетает каждую ночь. Женщина использовала несколько фальшивых сов, бомбы от насекомых, спреи и защитные барьеры в виде подушек и шкафа, но ничего не помогло.

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В США жительница города Оклахома-Сити рассказала, что по ночам ее пугает стук в заднюю дверь, издаваемый таинственным крылатым существом. Кэрол Диллин говорит, что это существо "действительно пугает". Об этом пишет The Mirror.

Американка говорит, что ее "очень пугает", когда она слышит стук в заднюю дверь. Пытаясь выяснить, что это за существо, терроризирующее ее дом в Оклахома-Сити, Кэрол удалось снять видео. На видеозаписи с камер наблюдения видно существо, которое, по ее мнению, является летучей мышью, но эксперты, похоже, не могут с этим согласиться

"Я подумала, что кто-то бьет по дому бейсбольными мячами. Потом звук стал похож на баскетбольные мячи", — добавила она.

Пытаясь выяснить, что это может быть за существо, Кэрол также приняла меры по отпугиванию крылатого непрошенного гостя. Несколько фальшивых сов, бомбы от насекомых, спреи и защитные барьеры в виде подушек и шкафа мало что дали для отпугивания этого существа.

Не помог даже "Гарри", искусственный скелет, который Кэрол установила у своего дома.

"Он должен быть пугалом, но никто его не боится", — пожаловалась американка.

Американка говорит, что ее "очень пугает", когда она слышит стук в заднюю дверь Фото: коллаж Фокус

Мика Холмс из Департамента охраны дикой природы штата Оклахома сказал, что это существо может быть большой молью.

"Это хороший год для мотыльков, потому что лето было довольно влажным. Именно в это время года они вылетают и пытаются спариться"., — сказал Холмс.

Известно, что в Оклахоме обитают мотыльки Luna, Sphinx и Polyphemus, а также самый крупный в Северной Америке мотылек cecropia.

"Взрослые особи иногда привлекаются к свету весной и в начале лета, что является обычной привычкой многих мотыльков. Почему эти насекомые посещают свет, точно неизвестно, хотя существует несколько теорий. Согласно одной из таких теорий, искусственное освещение мешает работе внутренней навигации мотыльков. Мотыльки, как и многие другие ночные насекомые, используют свет Луны, чтобы найти дорогу в ночной темноте", — рассказали в Университете Флориды.

Кэрол пыталась выключить свет, но даже свет от ее домашней камеры может привлечь потенциального мотылька. Несмотря на теорию экспертов, Кэрол все еще не уверена, что это существо — моль.

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