Прилітає щоночі: сім'я налякана таємничою крилатою істотою (фото)

Керол Діллін намагалася відлякати непрошеного гостя, який прилітає щоночі. Жінка використала кілька фальшивих сов, бомби від комах, спреї та захисні бар'єри у вигляді подушок і шафи, але нічого не допомогло.

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У США мешканка міста Оклахома-Сіті розповіла, що ночами її лякає стукіт у задні двері, який видає таємнича крилата істота. Керол Діллін каже, що це створіння "дійсно лякає". Про це пише The Mirror.

Американка каже, що її "дуже лякає", коли вона чує стукіт у задні двері. Намагаючись з'ясувати, що це за істота, яка тероризує її будинок в Оклахома-Сіті, Керол вдалося зняти відео. На відеозаписі з камер спостереження видно істоту, яка, на її думку, є кажаном, але експерти, схоже, не можуть із цим погодитися

"Я подумала, що хтось б'є по будинку бейсбольними м'ячами. Потім звук став схожий на баскетбольні м'ячі", — додала вона.

Намагаючись з'ясувати, що це може бути за істота, Керол також вжила заходів щодо відлякування крилатого непроханого гостя. Кілька фальшивих сов, бомби від комах, спреї та захисні бар'єри у вигляді подушок і шафи мало що дали для відлякування цієї істоти.

Не допоміг навіть "Гаррі", штучний скелет, який Керол встановила біля свого будинку.

"Він має бути пугалом, але ніхто його не боїться", — поскаржилася американка.

Американка каже, що її "дуже лякає", коли вона чує стукіт у задні двері Фото: колаж Фокус

Міка Холмс із Департаменту охорони дикої природи штату Оклахома сказав, що ця істота може бути великою міллю.

"Це гарний рік для метеликів, тому що літо було досить вологим. Саме в цю пору року вони вилітають і намагаються злучитися", — сказав Холмс.

Відомо, що в Оклахомі мешкають метелики Luna, Sphinx і Polyphemus, а також найбільший у Північній Америці метелик cecropia.

"Дорослі особини іноді приваблюються до світла навесні та на початку літа, що є звичайною звичкою багатьох метеликів. Чому ці комахи відвідують світло, достеменно невідомо, хоча існує кілька теорій. Згідно з однією з таких теорій, штучне освітлення заважає роботі внутрішньої навігації метеликів. Метелики, як і багато інших нічних комах, використовують світло Місяця, щоб знайти дорогу в нічній темряві", — розповіли в Університеті Флориди.

Керол намагалася вимкнути світло, але навіть світло від її домашньої камери може привабити потенційного метелика. Попри теорію експертів, Керол все ще не впевнена, що ця істота — міль.

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