"Мне нужны друзья": соседи помогли одинокому мальчику, которого обижали другие дети (видео)

Шейден Уокер долгое время расхаживал по порогу своих соседей не решаясь постучать в дверь. Его заметил хозяин дома, который и узнал, что мальчик хочет найти себе друзей. Короткий ролик стал вирусным в сети и быстро набрал более 68 млн просмотров.

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С США соседи помогли собрать более 37 тыс. долл. для мальчика из Техаса, который стал жертвой издевательств и получил широкую огласку после того, как на душераздирающем видео он постучался к ним в двери и спросил, нет ли у них знакомых детей его возраста, ведь ему "очень нужны друзья". Об этом пишет New York Post.

В ролике, который за короткое время в TikTok посмотрели более 68 млн раз, Шейден Уокер, одетый в футболку с надписью "Челюсти", нервно расхаживает по ступенькам соседского дома в Амарильо.

Мальчика заметил Бреннан Рэй, который разместил видео с камеры своего дверного звонка. Мужчина спросил как у ребенка дела.

"Привет. Я просто хотел узнать, нет ли у тебя знакомых ребят лет 11-12, может быть, потому что мне нужны друзья. Очень сильно", — отвечает Уокер, глядя в землю.

Рэй показывает мальчику на дом на соседней улице, где живут несколько детей.

"Ну, они мне больше не друзья, потому что они для меня хулиганы", — говорит Уокер.

Неожиданно мальчик спрашивает у соседа, есть ли у него дети, и когда Рэй говорит ему, что у него есть двухлетний сын, Уокер загорается.

"Это здорово. Я вообще-то… если честно, я люблю двухлетних детей. Они самые милые из всех, кого я когда-либо знал", — говорит он, добавляя, что у него "когда-то была двухлетняя сестра".

Уокер называет мужчине свое имя, и тот говорит ему, что поздоровается с ним, когда увидит его в районе.

В последующей записи в TikTok, опубликованной Рэем и его женой Энджел, видно, что Уокер подходил к их дому примерно за полчаса до этого, но не решился постучать.

Супруги решили организовать сбор средств на GoFundMe для Уокера Фото: brennanray/TikTok

Супруги решили организовать сбор средств на GoFundMe для Уокера, чтобы помочь ему найти друзей. Деньги пойдут на покупку игровой системы, школьной одежды и, возможно, даже билетов в парк развлечений. Благодаря невероятной поддержке они быстро преодолели первоначальную цель в 7 000 долларов. В результате им удалось собрать более 37 тысяч. Все средства пойдут непосредственно семье Уокера.

"Спасибо всем за щедрость и доброту! Мы ожидали увидеть поддержку от этого сообщества, но мы потрясены и поражены тем, как все поддержали Шейдена", — написали супруги на GoFundMe.

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