Дело Бетси: таинственные цветы появляются на могиле женщины, которая преследует деревню

Считается, что призрак молодой женщины по имени Бетси бродит по корнуолльской деревне, а цветы таинственным образом появляются на ее надгробии каждый год в годовщину ее смерти.

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В Великобритании жители рассказали о призраке молодой женщины, который преследует деревню в Корнуолле. Каждый год в годовщину ее смерти на ее могиле таинственным образом появляются цветы. Об этом пишет The Mirror.

Историк Барри Уэст расследовал дело Бетси, умершей в возрасте 19 лет в 1795 году. И вот уже несколько поколений цветы появляются на шиферном надгробии рядом с церковью Святого Клемента близ Труро (Англия).

"Я часто задумывался о том, какая правда скрывается за тем, что стало тем, что всегда привлекает меня в это время года. Существуют разные истории об этой молодой женщине, которая, к сожалению, умерла такой молодой", — сказал он.

Барри изучил историю деревни, расположенной на окраине Труро в долине реки Тресиллиан в зоне выдающейся природной красоты Корнуолла, а также генеалогию семьи Бетси. Он также обратился к тем, кто, возможно, проводил дальнейшие исследования этого надгробия и жизни молодой девушки, с просьбой откликнуться.

Надгробие Бетси находится рядом с церковью, а не на освященной земле церковного двора Фото: CornwallLive

Известно, что родители Бетси были владельцами старого трактира в Сент-Клементе, который в более поздние времена был известен как Ship Inn. По словам историкка, она покончила с собой после того, как забеременела от человека другого сословия, что в ту эпоху стало бы позором для ее семьи. Возможно, именно поэтому надгробие Бетси находится рядом с церковью, а не на освященной земле церковного двора. Надгробие гласит: "В любящую память о Бетси, дочери Уильяма и Элизабет Трегаскис. Скончавшейся 20 июня 1795 года в возрасте 19 лет".

Барри рассказал, что во время своего последнего визита в деревню он обратился к писательнице Хелене Патерсон, которая живет в одном из причудливых коттеджей неподалеку и занимается исследованием истории Сент-Клемента. Она сказала ему, что Бетси умерла от туберкулеза, о чем ей рассказали потомки семьи Трегаскис, с которыми она встречалась на протяжении последних 50 лет.

Историк Барри Уэст расследовал дело Бетси, умершей в возрасте 19 лет в 1795 году Фото: Cornwall Live

Независимо от того, умерла ли Бетси от туберкулеза или покончила с собой, что, по мнению церкви, является тяжким грехом, и ее тело не может быть захоронено на церковном кладбище, душа Бетси, как говорят, бродит по земле неподалеку от этого места, сообщает CornwallLive.

"Хелена знает о появлении цветов столько, сколько себя помнит. Она также поделилась историями о многочисленных встречах с той, кого считают Бетси. Одна из них была связана с тем, что много лет назад в Сент-Клемент приехала автобусная группа, чтобы посетить красивую церковь, расположенную за соломенными домиками, и, увидев симпатичную девушку в старомодном платье и шапочке, они поинтересовались у Хелены, не проходит ли в этот день в деревне историческая реконструкция. Не было. Были и другие случаи, когда ее видели разные люди, и эта загадка до сих пор интересует и интригует меня", — добавил историк.

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