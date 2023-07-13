Справа Бетсі: таємничі квіти з'являються на могилі жінки, яка переслідує село

Вважається, що привид молодої жінки на ім'я Бетсі блукає корнуолльським селом, а квіти таємничим чином з'являються на її надгробку щороку в річницю її смерті.

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У Великій Британії жителі розповіли про привид молодої жінки, який переслідує село в Корнуоллі. Щороку в річницю її смерті на її могилі таємничим чином з'являються квіти. Про це пише The Mirror.

Історик Баррі Вест розслідував справу Бетсі, яка померла у віці 19 років 1795 року. І ось уже кілька поколінь квіти з'являються на шиферному надгробку поруч із церквою Святого Клемента поблизу Труро (Англія).

"Я часто замислювався над тим, яка правда ховається за тим, що стало тим, що завжди приваблює мене в цю пору року. Існують різні історії про цю молоду жінку, яка, на жаль, померла такою молодою", — сказав він.

Баррі вивчив історію села, розташованого на околиці Труро в долині річки Тресілліан у зоні видатної природної краси Корнуолла, а також генеалогію сім'ї Бетсі. Він також звернувся до тих, хто, можливо, проводив подальші дослідження цього надгробка і життя молодої дівчини, з проханням відгукнутися.

Надгробок Бетсі розташований поруч із церквою, а не на освяченій землі церковного подвір'я Фото: CornwallLive

Відомо, що батьки Бетсі були власниками старого трактиру в Сент-Клементі, який у пізніші часи був відомий як Ship Inn. За словами історика, вона наклала на себе руки після того, як завагітніла від людини іншого стану, що в ту епоху стало б ганьбою для її родини. Можливо, саме тому надгробок Бетсі розташований поруч із церквою, а не на освяченій землі церковного двору. На надгробку написано: "У люблячу пам'ять про Бетсі, доньку Вільяма та Елізабет Трегаскіс. Померла 20 червня 1795 року у віці 19 років".

Баррі розповів, що під час свого останнього візиту в село він звернувся до письменниці Гелени Патерсон, яка живе в одному з химерних котеджів неподалік і займається дослідженням історії Сент-Клемента. Вона сказала йому, що Бетсі померла від туберкульозу, про що їй розповіли нащадки сім'ї Трегаскіс, з якими вона зустрічалася протягом останніх 50 років.

Історик Баррі Вест розслідував справу Бетсі, яка померла у віці 19 років 1795 року Фото: Cornwall Live

Незалежно від того, чи померла Бетсі від туберкульозу, чи наклала на себе руки, що, на думку церкви, є тяжким гріхом, і її тіло не може бути поховане на церковному цвинтарі, душа Бетсі, як кажуть, блукає землею неподалік від цього місця, повідомляє CornwallLive.

"Гелена знає про появу квітів стільки, скільки себе пам'ятає. Вона також поділилася історіями про численні зустрічі з тією, кого вважають Бетсі. Одна з них була пов'язана з тим, що багато років тому в Сент-Клемент приїхала автобусна група, щоб відвідати гарну церкву, розташовану за солом'яними будиночками, і, побачивши симпатичну дівчину у старомодній сукні та шапочці, вони поцікавилися в Хелени, чи не відбувається цього дня в селі історична реконструкція. Не було. Були й інші випадки, коли її бачили різні люди, і ця загадка досі цікавить та інтригує мене", — додав історик.

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