"Слишком большой, чтобы двигаться": писатель рассказал, где прячут "гигантское НЛО" (видео)

Ранее Росс Култхард сообщал, что космические корабли участвовали в учениях США, и американские военные имеют соответствующие засекреченные кадры.

Related video

Австралийский писатель Росс Култхард убежден, что космический корабль прячут под специально построенным сооружением. По его словам, НЛО "слишком большой, чтобы двигаться". Об этом говорится в материале Mirror.

"Некоторые из этих объектов нельзя переместить, потому что они слишком большие", — сказал Култхард.

Писатель заявил, что "нечеловеческое судно" находится под специальной конструкцией, и он точно знает ее географическое место. Он признался, что сам не сразу поверил в эту информацию.

Слова Култхарда всполошили сообщество охотников на НЛО, которые начали розыск неназванной локации. Появилось уже несколько теорий: затонувший космический корабль может быть на территории Южной Кореи или же размещен на объекте противовоздушной обороны.

В СМИ проинформировали, что писатель уже не впервые оказывается на первых полосах газет из-за своих заявлений. Ранее он взял комментарий у информатора, со слов которого американские военные имеют несколько разбитых НЛО и даже тела членов "экипажа".

В феврале Култхард сообщал о существовании засекреченных видео со "сферическими НЛО", летящими рядом с самолетами США во время военных учений. По его словам, космические корабли были зафиксированы над "ядерными и военными объектами по всей континентальной части Соединенных Штатов и даже на Ближнем Востоке".

"Я брал интервью у пилотов с восточного и западного побережья Соединенных Штатов, которые проходили тренировки, где они буквально смотрели через кабину своего самолета и видели сферические объекты у правого крыла. Они сняли их на видео и передали своим командирам, и эти видео все еще остаются конфиденциальными", — подчеркнул писатель.

Интервью, в котором Росс Култхард сделал громкое заявление об НЛО

Напомним, 12 июля Фокус писал о шести неразгаданных снимках НЛО. Объяснить их рационально не удалось, хотя подлинность кадров была доказана.

Ранее, 11 июля, Фокус писал о туристе Рамиро Наварро, случайно сделавшем селфи с загадочным объектом в небе. Мужчина пошутил, что инопланетные существа его "видели и не забрали".