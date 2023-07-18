Туристы в панике: на пляже Испании гигантские акулы подплыли к берегу, полному людей (видео)

Два синих гиганта были всего в нескольких метрах от побережья Портбоу. После приближения акул к берегу отдыхающие попытались выбежать на сушу.

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Испуганные любители пляжного отдыха сбежали с пляжа в Испании после того, как заметили двух огромных акул, проплывающих прямо рядом с ними. Об этом сообщает издание Мirror.

Изначально отдыхающие не знали, что два синих гиганта были всего в нескольких метрах от побережья Портбоу, Каталония.

Когда же опасность была замечена, любители пляжного отдыха спасались бегством, пытаясь найти убежище на берегу.

На видео, опубликованном в соцсетях, слышны крики пловцов.

К счастью, согласно местным сообщениям, никто не был убит или ранен.

После инцидента мэр Портбоу Гаэль Родригес успокоил горожан и сказал: "Пляж Портбоу полностью безопасен".

Он добавил, что синих акул часто замечают у пляжей в муниципалитете, потому что они являются местными обитателями этого района.

Этот инцидент — не первая акула, замеченная у каталонского побережья в этом году. В прошлом месяце загорающих призвали не заходить в воду на трех пляжах в Альканаре из-за двух синих акул.

Как известно, голубая акула (Prionace glauca) может вырасти до 4 метров в длину и весить до 200 кг. Этот вид внесен в список Международного союза охраны природы как "находящийся под угрозой исчезновения". Синие акулы нападают на людей и даже убивают их, хотя это и редкость.

Ранее Фокус сообщал, что дайвер нашел огромный зуб акулы-мегалодона. Майкл Настасио занимался их поисками 12 лет. Мегалодоны были самыми крупными из когда-либо существовавших акул и встречались по всему миру. Их длина могла достигать более 18 метров, а каждый из их зубов был размером с ладонь взрослого человека.

Также стало известно, что акулу проглотило гигантское морское чудовище. Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку рыбу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.