"Лучшее в истории наблюдение" снежного человека: йети сняли с помощью беспилотника (видео)

Каждый хоть раз слышал о йети. Его описывают как гигантское обезьяноподобное существо. Неопровержимых доказательств существования йети не было, но многие утверждали, что видели его. На этот раз удалось поймать мифические существо во время прогулки.

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В соцсетях появилась жуткая видеозапись, сделанная с помощью беспилотного летательного аппарата, на которой был замечен предполагаемый снежный человек во время прогулки по лесу. Об этом пишет Daily Star.

В ролике, который стал вирусным в сети, видно сверху, как по снегу прогуливается необычная фигура. Она шла как человек, но была покрыта темным мехом, что заставило одного из пользователей под ником The Paranormal Chic заявить, что это доказательство существования "снежного человека".

Снимок с дрона Фото: Youtube/Kens Karpentry

"Я по-прежнему твердо уверен, что это одна из лучших записей того, что похоже на снежного человека, снятых на камеру", — написал в комментариях к ролику, который был выложен в TikTok, The Paranormal Chic.

Снежный человек, иногда называемый йети, — таинственное существо, которое, как считается, бродит по лесам Северной Америки и регионам Тихоокеанского Северо-Запада.

В комментариях зрители разделились во мнении, является ли ролик подлинным или нет. Одни говорили, что существо и правда похоже на йети, другие писали, что это просто парень в костюме.

"Мне кажется, что это мистификация. Иначе он бы упал ближе", — написал один из пользователей.

Однако оригинальное видео было размещено на YouTube Кенсом Карпентри, который, судя по всему, развенчал ролик.

Ранее Фокус сообщал, что ученый назвал самое простое объяснение существования снежного человека. Исследователь объяснил, что на самом деле его видели тысячи людей, но им не стоило задерживать взгляд на мифическом йети.

Также стало известно, что секрет йети может быть раскрыт: ученые получили новые данные о загадочных существах.