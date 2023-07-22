Ни капли страха: женщина поела из одной тарелки со львом (видео)

Ситуация в любой момент может оказаться непредсказуемой и опасной для жизни. В любую секунду дикое животное может стать агрессивным и напасть на женщину, но она спокойно продолжает есть мясо. Видео стало вирусным и быстро набрало более 3,7 млн просмотров в Instagram.

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В зоопарке "Rak Zoo" в городе Рас-эль-Хайма, расположенном в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), произошло интересное событие, которое привлекло внимание пользователей социальных сетей. Одна из посетительниц поела из одной тарелки со львом. Об этом пишет Fox News.

Запечатленное на видео необычное событие вызвало недоумение и шок у многих пользователей соцсетей.

На кадрах видно, как женщина в зоопарке общается с хищником — львом, который в это время питается мясом. Несмотря на опасность и строгое правило не вмешиваться в поведение животных, посетительница решает смело протянуть руку в его тарелку и беззаботно взять кусочек мяса для себя. Весьма удивительно, что лев остается спокойным и не реагирует на такое поведение. При этом на ее лице нет ни малейшего признака паники или беспокойства, хотя расстояние между ней и животным невелико.

Издание отмечает, что ситуация в любой момент может оказаться непредсказуемой и опасной для жизни. В любую секунду дикое животное может стать агрессивным и напасть на женщину, но она спокойно продолжает есть мясо.

"Ни в одном месте на земле не можно сделать то, что можно сделать в Rak Zoo", — говорится в подписи к ролику. Ролик набрал более 3,7 млн просмотров в Instagram.

Пользователи социальных сетей были потрясены до глубины души, посмотрев этот ролик, и посоветовали женщине держаться от дикого животного подальше.

"А потом он съест вас! Это же дикие животные, а не домашние", — написал один из пользователей.

Кроме этого видео, зоопарк опубликовал еще несколько роликов, которые показывают, что именно испытывают посетители в момент близости с опасными животными. Мужчина лежит на лапах льва и продолжает снимать на видео окружающую его обстановку. При этом он не испытывает ни малейшего страха перед тем, что опасный хищник может его ранить или покалечить.

Ранее Фокус сообщал, что мужчину уволили с работы после спасения детеныша лося. Мужчина дал лосихе имя Мисти и нашел реабилитационный центр, где за ней будут присматривать. Однако за свою доброту он поплатился своим рабочим местом.

Также стало известно, что посетительнице запретили посещать зоопарк после "отношений" с шимпанзе. В 2021 году женщина получила широкую известность после того, как выяснилось, что она привязалась к примату, которого она навещала в течение четырех лет.