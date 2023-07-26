Удивительно и ужасно: сотня китов образовала сердце, прежде чем выброситься на берег (видео, фото)

Большая часть морских млекопитающих, оказавшихся на пляже, уже погибла. Волонтеры надеются спасти как можно больше животных, пока специалисты ломают головы над причинами их необычного поведения.

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В Австралии волонтеры пытаются спасти примерно 100 китов, выбросившихся на берег. Половина из них уже погибла. О ситуации рассказали 26 июля в AP.

Китов заметили возле пляжа еще утром 25 июля. С наступлением дня они начали приближаться к берегу, чем взволновали офицеров охраны природы. Уже в 16:00 береговая линия была покрыта выброшенными на берег морскими млекопитающими. С того момента люди уже второй день пытаются их спасти.

"То, что мы видим, чрезвычайно ужасно и печально. Это просто ужасная, ужасная трагедия — видеть этих мертвых китов на пляже", — сказал министр окружающей среды Западной Австралии Рис Уитби.

По его словам, уже 52 кита погибли, для спасения еще 45 — волонтеры делают все возможное. Департамент биоразнообразия, охраны и памятников штата Западная Австралия создал ночной лагерь для наблюдения за млекопитающими, которые выбросились на берег.

Руководитель департамента Питер Хартли рассказал, что волонтеры пытались вернуть живых китов в воду и заставить их плыть.

"Мы оптимистично настроены, что спасем столько, сколько сможем", — подчеркнул он.

Фото: Скрин видео Фото: Скрин видео Фото: Скрин видео

Обнародованные кадры, снятые с дрона, удивили даже экспертов по дикой природе. Перед тем, как выброситься на берег и погибнуть, киты образовали в воде форму сердца.

"Это просто удивительное событие. Мы никогда не видели ничего подобного", — заявила владелица Cheynes Beach Джоан Марш.

До сих пор неизвестно, что заставило китов оказаться на берегу. Специалисты предположили, что необычное поведение китов могла спровоцировать болезнь или стресс, побег от хищника таким образом они считают маловероятным.

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