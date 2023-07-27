"Ночное ограбление": в Британии в дверной звонок семейной пары "позвонил" огромный паук (фото)

Джон Вуд с женой Ребеккой отправились на отдых, оставив дома включенной систему безопасности Ring. Посреди ночи сработала сигнализация и супруги подумали, что в их жилье пытаются проникнуть грабители. Они были очень удивлены, увидел неожиданного гостя на камере.

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Джон и Ребекка Вуд были сильно напуганы, когда во время отдыха в Озерном крае (Великобритания) в три часа их разбудил ночи звонок в дверь. Супруги подумали, что их пытаются обокрасть, но посмотрев в камеру они увидели огромного паука. Об этом пишет The Mirror.

Семейная пара проснулась глубокой ночью после того, как гигантский арахнид смог позвонить в их дверь. Паук скорее всего просто занимался своими делами и не хотел напугать супругов, когда случайно попал на дверной звонок.

Джон Вуд с женой Ребеккой отдыхали в Озерном крае, когда их напугал огромный арахнид, проползший по камере Ring, установленной у них дома. Пара изначально не подозревала, что это мог быть паук, ведь они услышали предупреждающий сигнал от датчика движения на их устройстве. Они проснулись посреди ночи с мыслью, что их пытаются обокрасть.

Семейная пара проснулась глубокой ночью после того, как гигантский паук смог позвонить в их дверь Фото: SWNS

Когда 35-летний Джон пошел проверить, он был сильно удивлен, обнаружив, что нежданный гость это большой паук.

"Мы были в отпуске, и нам пришло сообщение о том, что за дверью кто-то есть. Это было посреди ночи, в три часа, мы лежали в постели. Мы подумали, кто же пытается проникнуть в дом, пока мы отдыхаем. Потом мы увидели, как по дому ползет паук — он был похож на инопланетянина или что-то вроде того. Моя жена увидела его первой, она была в ужасе, в панике и не хотела возвращаться домой. У нас есть маленький мальчик, который подумал, что это инопланетянин в доме", — рассказал мужчина.

Ранее Фокус сообщал, что в Австралии ученые нашли нового "редкого и гигантского" паука. Этот вид называется Euoplos Dignitas, что происходит от латинского слова, переводимого как "достоинство" или "величие". Они не представляют смертельной угрозы для людей, но их укусы могут вызывать боль и отек.

Также стало известно, что австралиец обнаружил в своей постели массивную ядовитую змею. Восточная коричневая змея была извлечена из дома службой спасения животных Zachery's Snake and Reptile Relocation, которая опубликовала фотографии животного, лежащего на кровати.