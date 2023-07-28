Карьера иссякла: звезда сериала "Бесстыжие" Келли Холлис продает марихуану в Таиланде (фото)

Бывшая актриса Келли Холлис сейчас живет в деревне и регулярно публикует новости о повседневных делах в баре "Банг Ламунг", который расположен в популярном прибрежном районе Чонбури. Фанаты стремятся быть в курсе каждого ее шага.

Related video

Актриса Келли Холлис когда-то участвовала в одной из самых популярных программ в Великобритании, но сейчас звезда проводит время, занимаясь чем-то совершенно другим, сообщает The Sun.

47-летняя Келли наиболее известна своей ролью Эли Спенсер в мыльной опере ITV "Эммердейл", которую она играла в период с 2011 по 2015 год.

До этого Келли также снималась в популярном комедийно-драматическом сериале "Бесстыжие" на 4 канале. Однако, когда актерская работа для Келли иссякла, она решила переключиться на что-то совершенно другое.

Сейчас Келли живет в Таиланде, где она владеет и управляет "баром с травкой". Келли находится в стране уже больше года и недавно загрузила видео в TikTok, чтобы отметить свои недавние достижения. На фотографиях ее бара видны щиты, рекламирующие марихуану, гашиш, косяки и пирожные.

Фото: The Sun

Таиланд — одна из немногих стран Азии, легализовавших это вещество для личного использования.

Диспансеры каннабиса и так называемые "травяные бары" теперь являются обычным явлением в Таиланде, где, как считается, было выдано более 8000 лицензий на продажу этого продукта.

Бывшая актриса Келли сейчас живет в деревне и регулярно публикует новости о повседневных делах в баре, который находится в популярном прибрежном районе Чонбури. В баре регулярно проводятся вечеринки, на которых клиенты могут собираться и танцевать всю ночь напролет, пробуя травку.

Это не первый случай, когда Келли была вынуждена искать альтернативную работу после того, как ее карьера на телевидении застопорилась.

Поклонник, который заметил ее там, сообщил изданию: "Я не мог поверить в это, когда увидел, как она подает кофе, но она была очень милой и фотографировалась со всеми, кто просил".

Келли собрала более 100 000 подписчиков на TikTok, и фанаты стремятся быть в курсе каждого ее шага и следить за ее тайскими приключениями.

Напомним, 50-летняя Кэмерон Диас продемонстрировала стильный образ total black. Недавно актриса закончила работу над новым фильмом после 8-летней паузы в карьере.

Также Фокус писал, что Кэмерон Диас попала в кадр папарацци вместе с мужем Бенджи Мэдденом, когда они направлялись на свидание.