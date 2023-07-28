Кар'єра вичерпалася: зірка серіалу "Безсоромні" Келлі Голліс продає марихуану в Таїланді (фото)

Колишня акторка Келлі Голліс зараз живе в селі і регулярно публікує новини про повсякденні справи в барі "Банг Ламунг", який розташований у популярному прибережному районі Чонбурі. Фанати прагнуть бути в курсі кожного її кроку.

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Акторка Келлі Голліс колись брала участь в одній із найпопулярніших програм у Великій Британії, але зараз зірка проводить час, займаючись чимось зовсім іншим, повідомляє The Sun.

47-річна Келлі найбільш відома своєю роллю Елі Спенсер у мильній опері ITV "Еммердейл", яку вона грала в період з 2011 по 2015 рік.

До цього Келлі також знімалася в популярному комедійно-драматичному серіалі "Безсоромні" на 4 каналі. Однак, коли акторська робота для Келлі вичерпалася, вона вирішила переключитися на щось зовсім інше.

Зараз Келлі живе в Таїланді, де вона володіє і управляє "баром із травичкою". Келлі перебуває в країні вже понад рік і нещодавно завантажила відео в TikTok, щоб відзначити свої недавні досягнення. На фотографіях її бару видно щити, що рекламують марихуану, гашиш, косяки і тістечка.

Фото: The Sun

Таїланд — одна з небагатьох країн Азії, які легалізували цю речовину для особистого використання.

Диспансери канабісу і так звані "трав'яні бари" тепер є звичним явищем у Таїланді, де, як вважається, було видано понад 8000 ліцензій на продаж цього продукту.

Колишня акторка Келлі зараз живе в селі і регулярно публікує новини про повсякденні справи в барі, який розташований у популярному прибережному районі Чонбурі. У барі регулярно проводять вечірки, на яких клієнти можуть збиратися і танцювати всю ніч безперервно, куштуючи травичку.

Це не перший випадок, коли Келлі була змушена шукати альтернативну роботу після того, як її кар'єра на телебаченні застопорилася.

Шанувальник, який помітив її там, повідомив виданню: "Я не міг повірити в це, коли побачив, як вона подає каву, але вона була дуже милою і фотографувалася з усіма, хто просив".

Келлі зібрала понад 100 000 підписників на TikTok, і фанати прагнуть бути в курсі кожного її кроку і стежити за її тайськими пригодами.

Нагадаємо, 50-річна Кемерон Діас продемонструвала стильний образ total black. Нещодавно актриса закінчила роботу над новим фільмом після 8-річної паузи в кар'єрі.

Також Фокус писав, що Кемерон Діас потрапила в кадр папараці разом з чоловіком Бенджі Медденом, коли вони прямували на побачення.