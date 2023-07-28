"Это гениально": мужчина сделал татуировку со "списком дел на день" на ладони (фото)

Мужчина сделал так, что больше никогда не забудет о своих планах на день. Фото, показанное тату-мастером, стало вирусным в соцсетях.

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Мужчина из Великобритании стремясь стать более организованным, решил сделать себе новую татуировку прямо посередине ладони. Об этом пишет The Mirror.

У каждого свой способ не забывать о делах. Многие записывают их на бумаге, кто-то ставит напоминания на телефон, а кто-то просто наделен острой памятью и никогда не забывает. Однако один человек позаботился о том, чтобы никогда не забывать и всегда иметь свой список дел под рукой, нанеся его себе чернилами на постоянной основе.

Издание отмечает, что сделав рисунок прямо посередине ладони, любитель татуировок больше никогда не сможет сказать, что он что-то забыл сделать. Татуировка была сделана художником с никнеймом @lukeaashely, который и поделился изображением.

"Список дел для Роберта. Практичные татуировки на ладонях. Не могу дождаться, когда увижу это в действии", — подписал фото мастер. Оно стало вирусным и набрало уже более полумиллиона лайков.

Мужчина решил сделать себе новую татуировку прямо посередине ладони Фото: коллаж Фокус

Уникальный дизайн вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Одни люди говорили, что это блестящая идея, и называют его гением, а другие были не уверены в полезности такой затеи.

Один из пользователей Instagram считает, что это гениальная идея, поскольку, если у него когда-нибудь появится болезнь Альцгеймера, ему будет проще.

"Это гениально. Он буквально контролирует свой день как на ладони", — написал еще один человек

Но многие люди не разделили полезность такой идеи.

"Возможно, это самая глупая вещь, которую я когда-либо видел", — прокомментировал один из пользователей Instagram.

Нашлись и те кто пошли "против системы".

"Не понимаю, зачем люди пишут на ладонях. Она просто сотрется или вспотеет. Я всегда писал на тыльной стороне ладони", — написал один бунтарь.

Ранее Фокус сообщал, что 56-летняя женщина потратила €29 000 на татуировки. По словам женщины, теперь она любит себя как никогда прежде. А без малого 200 тысяч подписчиков в ее Instagram ежедневно пишут комплименты.

Также стало известно, что Дэвид Бекхэм и его сын Бруклин уже сделали по 100 татуировок каждый. Такое впечатление, что известный футболист и его старший сын соревнуются, кто из них сделает больше рисунков на теле.