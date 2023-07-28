Крепится ко дну океана: в роскошном отеле туристы могут насладиться номером под водой (фото)

Часть номера располагается на воде, а спальня с кроватью, которая "укачивает вас во сне", находится этажом ниже. Конструкция настроена на плавучесть, но при этом надежно прикреплена.

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На острове Пемба, расположенном у берегов Танзании, пятизвездочный курорт Manta создал подводную комнату, которая крепится ко дну океана с помощью анкерных болтов. Об этом пишет Daily Star.

Часть номера располагается на воде, а спальня с кроватью, которая "укачивает вас во сне", находится этажом ниже. Окна комнаты будут светиться бирюзовым светом, как вода за ним. Любой турист или посетитель может смотреть, как мимо них проплывают косяки рыб. Конструкция настроена на плавучесть, но при этом надежно прикреплена.

На верхней части номера люди могут расслабиться на открытом патио на удобных диванах, любуясь непрерывным видом на воду. Или, надев очки, нырнуть в океан, чтобы поплавать с рыбами, которых они могли видеть ранее из окна.

Минимальный срок пребывания в подводном номере на курорте Manta составляет три ночи.

"Закрепленный в аномалии на дне океана, которую мы называем "голубой дырой", плавучий подводный номер превосходит практически все. Находясь внутри бирюзово-голубого пузыря, наблюдая за проплывающими мимо косяками рифовых рыб, вы получите поистине захватывающее дух и в то же время пробуждающее впечатление", — написано на сайте отеля.

Минимальный срок пребывания в подводном номере на курорте Manta составляет три ночи Фото: themantaresort/Instagram

Издание отмечает, что если постояльцы гостиницы захотят покинут номер и провести время на острове, то им тоже будет чем насладиться. В ресторане Seaview подаются завтраки, обеды и ужины, основное место в которых занимают блюда из рыбы и морепродуктов.

Есть также пляжный бар, где можно заказать коктейли, моктейли и другие вкусности с использованием собранных вручную островных фруктов. И, конечно же, пляж с белым песком. На острове есть двухуровневый бассейн, окруженный шезлонгами. Во время отдыха на курорте людей ожидает множество экскурсий. Любой желающий может освоить подводное плавание с аквалангом или трубкой. Можно отправиться на глубоководную рыбалку или на сафари на материк.

На острове есть двухуровневый бассейн, окруженный шезлонгами Фото: themantaresort/Instagram

Также можно отправиться в круиз на закате на традиционном рыбацком судне, где люди могут увидеть рифы, попить шампанского и и понаблюдаете за заходом солнца.

Подводный номер стоит от 1760 долларов за ночь, но есть и более дешевые варианты размещения. К ним относятся виллы на берегу моря — от 680 долларов за ночь.

Ранее Фокус сообщал, что затонувший круизный лайнер стал туристическим объектом. В 2020 году во время плавания судно натолкнулось на риф. Был подан сигнал бедствия, и все пассажиры были благополучно доставлены на берег. Капитан судна привел корабль в бухту Родерик и посадил его на мель, чтобы предотвратить затопление, так как судно сильно кренилось на бок.

Также стало известно, что приморский курорт превращается в город-призрак с окончанием лета. Летний сезон всегда был более оживленным временем года для жителей небольшого прибрежного городка, а зиму считали временем восстановления. Теперь местные предприятия опасаются зимних месяцев и каждый год борются за выживание.