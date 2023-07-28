Кріпиться до дна океану: у розкішному готелі туристи можуть насолодитися номером під водою (фото)

Частина номера розташовується на воді, а спальня з ліжком, яке "заколисує вас уві сні", знаходиться поверхом нижче. Конструкція налаштована на плавучість, але при цьому надійно прикріплена.

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На острові Пемба, розташованому біля берегів Танзанії, п'ятизірковий курорт Manta створив підводну кімнату, яка кріпиться до дна океану за допомогою анкерних болтів. Про це пише Daily Star.

Частина номера розташовується на воді, а спальня з ліжком, яке "заколисує вас уві сні", знаходиться поверхом нижче. Вікна кімнати будуть світитися бірюзовим світлом, як вода за ним. Будь-який турист або відвідувач може дивитися, як повз них пропливають косяки риб. Конструкція налаштована на плавучість, але при цьому надійно прикріплена.

На верхній частині номера люди можуть розслабитися на відкритому патіо на зручних диванах, милуючись безперервним видом на воду. Або, надівши окуляри, пірнути в океан, щоб поплавати з рибами, яких вони могли бачити раніше з вікна.

Мінімальний термін перебування в підводному номері на курорті Manta становить три ночі.

"Закріплений в аномалії на дні океану, яку ми називаємо "блакитною дірою", плавучий підводний номер перевершує практично все. Перебуваючи всередині бірюзово-блакитної бульбашки, спостерігаючи за косяками рифових риб, які пропливають повз вас, ви отримаєте воістину захопливе враження, яке захоплює дух і водночас пробуджує", — написано на сайті готелю.

Мінімальний термін перебування в підводному номері на курорті Manta становить три ночі Фото: themantaresort/Instagram

Видання зазначає, що якщо постояльці готелю захочуть покинути номер і провести час на острові, то їм теж буде чим насолодитися. У ресторані Seaview подають сніданки, обіди та вечері, основне місце в яких займають страви з риби та морепродуктів.

Є також пляжний бар, де можна замовити коктейлі, моктейлі та інші смаколики з використанням зібраних вручну острівних фруктів. І, звісно ж, пляж із білим піском. На острові є дворівневий басейн, оточений шезлонгами. Під час відпочинку на курорті на людей чекає безліч екскурсій. Будь-хто може освоїти підводне плавання з аквалангом або трубкою. Можна вирушити на глибоководну риболовлю або на сафарі на материк.

На острові є дворівневий басейн, оточений шезлонгами Фото: themantaresort/Instagram

Також можна вирушити в круїз на заході сонця на традиційному рибальському судні, де люди можуть побачити рифи, попити шампанського і поспостерігати за заходом сонця.

Підводний номер коштує від 1760 доларів за ніч, але є й дешевші варіанти розміщення. До них належать вілли на березі моря — від 680 доларів за ніч.

Раніше Фокус повідомляв, що затонулий круїзний лайнер став туристичним об'єктом. У 2020 році під час плавання судно натрапило на риф. Було подано сигнал лиха, і всі пасажири були благополучно доставлені на берег. Капітан судна привів корабель у бухту Родерік і посадив його на мілину, щоб запобігти затопленню, оскільки судно сильно кренилося на бік.

Також стало відомо, що приморський курорт перетворюється на місто-привид із закінченням літа. Літній сезон завжди був більш жвавою порою року для жителів невеликого прибережного містечка, а зиму вважали часом відновлення. Тепер місцеві підприємства побоюються зимових місяців і щороку борються за виживання.