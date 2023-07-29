Как будто змеи ползут под кожей: "мужчина-демон" похвастался новыми имплантами (фото)

На процедуру мужчина потратил 6500 долларов и шокировал сеть своими обновлениями.

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Уругвайский сторонник модификации тела Виктор Перальта, которого называют "реальным демоном" потратил почти 6500 долларов, чтобы установить себе "сатанинские" имплантаты змеи в обе руки. Об этом пишет nypost.com.

Процедура со "змеей" длилась час и предусматривала установку Виктору шести имплантов. Мужчина заявил, что хотел обновить свою внешность, потому что "видит себя заметно отличным от других существ".

"Мы все уникальные фигуры в игре жизни, и [это] делает меня намного оригинальнее и ближе к тому, как я хочу выглядеть", — заявил он.

Виктор Перальта / Фото: instagram.com/victor_h_peralta

Для своего последнего обновления тела Виктор решил использовать змеиный имплант, в котором палки вставляются в тело человека, чтобы создать вид змеи, ползающей под кожей.

Несмотря на ужасную на вид операцию, поклонник имплантов утверждает, что процедура не была болезненной.

"Мне было не больно, потому что я выбрал их добровольно, чтобы получить конечный результат", — заявил Виктор о своих змеевидных имплантах.

Виктор Перальта / Фото: instagram.com/victor_h_peralta

Многие подписчики в Instagram не разделяют увлечение уругвайца имплантатами.

"Подаете плохой пример детям", — раскритиковал Виктора один из подписчиков, а другой написал: "Дома все в порядке?"

Виктор Перальта к экспериментам над своим телом.

Но Виктор не презирает хейтеров, утверждая, что это его тело, а значит, его выбор.

"Люди реагируют по-разному: удивление, любопытство и страх", — утверждал он. "У меня нет времени на [негатив], поэтому я получаю красоту только от людей, которые принимают меня таким, какой я есть. Мое тело — это мое решение, а моя жизнь — не их", — говорит мужчина.

53-летний Виктор Гюго Перальта и его жена Габриэла Перальта сейчас держат первенство в Книге рекордов Гиннесса как пара с наибольшим количеством изменений тела. Они имеют 100 изменений тела на двоих, включая микрокожу, пирсинги и импланты в теле.

Виктор Перальта с женой / Фото: instagram.com/victor_h_peralta

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