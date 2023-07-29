Как будто змеи ползут под кожей: "мужчина-демон" похвастался новыми имплантами (фото)
На процедуру мужчина потратил 6500 долларов и шокировал сеть своими обновлениями.
Уругвайский сторонник модификации тела Виктор Перальта, которого называют "реальным демоном" потратил почти 6500 долларов, чтобы установить себе "сатанинские" имплантаты змеи в обе руки. Об этом пишет nypost.com.
Процедура со "змеей" длилась час и предусматривала установку Виктору шести имплантов. Мужчина заявил, что хотел обновить свою внешность, потому что "видит себя заметно отличным от других существ".
"Мы все уникальные фигуры в игре жизни, и [это] делает меня намного оригинальнее и ближе к тому, как я хочу выглядеть", — заявил он.
Для своего последнего обновления тела Виктор решил использовать змеиный имплант, в котором палки вставляются в тело человека, чтобы создать вид змеи, ползающей под кожей.
Несмотря на ужасную на вид операцию, поклонник имплантов утверждает, что процедура не была болезненной.
"Мне было не больно, потому что я выбрал их добровольно, чтобы получить конечный результат", — заявил Виктор о своих змеевидных имплантах.
Многие подписчики в Instagram не разделяют увлечение уругвайца имплантатами.
"Подаете плохой пример детям", — раскритиковал Виктора один из подписчиков, а другой написал: "Дома все в порядке?"
Но Виктор не презирает хейтеров, утверждая, что это его тело, а значит, его выбор.
"Люди реагируют по-разному: удивление, любопытство и страх", — утверждал он. "У меня нет времени на [негатив], поэтому я получаю красоту только от людей, которые принимают меня таким, какой я есть. Мое тело — это мое решение, а моя жизнь — не их", — говорит мужчина.
53-летний Виктор Гюго Перальта и его жена Габриэла Перальта сейчас держат первенство в Книге рекордов Гиннесса как пара с наибольшим количеством изменений тела. Они имеют 100 изменений тела на двоих, включая микрокожу, пирсинги и импланты в теле.
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