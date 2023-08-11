В США супружеская пара ютуберов "разбогатела" благодаря таинственной посылке Amazon (видео)

Джейми и Сара Макколи уже давно покупают поддоны с возвращенными товарами, чтобы перепродать их и получить максимальную прибыль. Супруги не знали, что именно находится внутри их посылки.

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Ютуберы Джейми и Сара Макколи, супружеская пара из Мичигана (США) решила рискнуть, заплатив 635 долларов за таинственный поддон Amazon с возвращенными товарами, и "сорвала джекпот". Об этом пишет The Mirror.

Супруги не могли поверить в свою удачу, когда узнали, что находится внутри их посылки. Заплатив за паллету всего 635 долларов, они теперь могут получить чуть более 3 тысяч долларов за продажу новых вещей.

Пара, регулярно выкладывает на YouTube свои покупки, и в своем последнем видеоролике они распаковали новый таинственный груз с Amazon. Став профессионалами в выборе хороших поддонов, они делятся советами со своими зрителями. По оценкам супругов, стоимость содержимого их посылки составляет 3 062 американских доллара.

Издание отмечает, что покупая такие паллеты Amazon некоторые удачливые люди могут стать богаче, перепродав полученное ими содержимое. Однако не всегда такой риск окупается. Такие поддоны часто состоят из товаров, которые возвращают покупатели продавцу. Среди них могут быть как поломанные вещи, так и новые.

"Наша стратегия обычно заключается в том, чтобы выбрать паллету, в которой мы видим один или два товара, которые, как мы надеемся, продать большую часть вещей. Именно поэтому Джейми выбрал этот поддон, на котором есть что-то вроде сварочного аппарата, а все остальное должно быть бонусом", — объясняет Сара.

стоимость содержимого посылки составляет 3 062 американских доллара Фото: JAMIEANDSARAH/youtube

Супруги нашли в своей посылке нераспечатанную посуду для запекания, а также нераспечатанный дорогостоящий спа-салон для ног и товары для животных, которые "обычно очень хорошо продаются в Интернете". Порывшись в коробках, супруги нашли также золотую люстру стоимостью около 100 долларов.

Помимо прибыльных вещей, они также объясняют, что можно получить сломанные, странные и непригодные для использования товары — например, металлические ножки для мебели, которые они нашли в своем поддоне. Те вещи, которые они не могут продать, например, бывшее в употреблении постельное белье, супруги отдают благотворительным организациям и группам, нуждающимся в бесплатных вещах.

Одним из предметов, который заставил Сару прыгать от радости, был дизайнерский чайник Caraway из нержавеющей стали. Джейми поначалу отнесся к нему как к предмету, который будет стоить всего 30 долларов, пока его жена не сказала, что за него можно выручить около 200$.

Среди других крупных находок пары — сварочный аппарат стоимостью $270, из-за которого Джейми и выбрал этот поддон, несколько кухонных табуретов стоимостью $180, а также более мелкие предметы, такие как стеклянные вазы, снегоступы, органайзер для галстуков и ремней, органайзер для обуви, фоторамки, ковры, огромный светодиодный светильник и несколько различных предметов для домашних животных.

"Я не слишком рад этой паллете, она была не самой лучшей. Раньше мы получали огромные поддоны, и это были товары по 200-400 долларов, а теперь все стало немного сложнее. Мы по-прежнему считаем, что это отличный способ заработать деньги, но иногда нужно быть готовым к риску", — рассказал Джейми.

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