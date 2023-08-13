Мрачное прошлое: блогер пытается превратить город-призрак в популярный курорт (фото, видео)

В период своего расцвета город насчитывал 4500 жителей. Были построены сотни зданий, включая магазины, салуны и публичные дома для шахтеров. Шахтерское поселение переживало настоящий бум, но вскоре все изменилось в худшую сторону.

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В 1800-х годах Серро-Гордо в США был процветающим шахтерским городом, но сейчас этот заброшенный город печально известен своим темным прошлым, в котором происходили смертельные несчастные случаи и еженедельные убийства. Об этом пишет Daily Star.

В 1800-х годах городок переживал настоящий бум: шахтеры извлекали из земли серебра на миллионы долларов. Основанный в 1865 году как шахтерское поселение, Серро-Гордо впоследствии стал крупнейшим производителем этого драгоценного метала в Калифорнии.

В период своего расцвета город насчитывал 4500 жителей, что составляло почти две трети населения Лос-Анджелеса того времени. Были построены сотни зданий, включая магазины, салуны и публичные дома для шахтеров, а также Американский отель — один из лучших отелей в Калифорнии того времени.

Однако сейчас на территории площадью 360 акров находится город-призрак, в котором сохранилось всего 20 зданий и обитает только один житель — предприниматель Брент Андервуд. Мужчина приобрел более чем 150-летний заброшенный город на свои сбережения в 2018 году за 1,4 млн долларов и стал снимать на YouTube процесс превращения города в курорт. В процессе работы он обнаружил, что у некогда оживленного города есть и темное прошлое.

Мужчина приобрел более чем 150-летний заброшенный город на свои сбережения в 2018 году за 1,4 млн долларов Фото: Instagram/brentwunderwood

В видеоролике, рассказывающем об истории этого места, Брент рассказал, что у него было зловещее начало. До того как Серро-Гордо стал шахтерским городом, на его территории проживало коренное население, известное как народ пайютов. Американская армия насильно выселила коренных жителей из долины Оуэнс, и вскоре после этого мексиканский старатель Пабло Флорес начал добычу полезных ископаемых и плавильные работы.

Но на этом мрачная история поселения не закончилась, и, поскольку тысячи шахтеров стекались на работу в процветающий город, вскоре он стал источником беззаконной репутации Дикого Запада. Серро-Гордо стал печально известен своей жестокостью, а перестрелки и убийства стали обычным явлением.

"В 1800-х годах Серро-Гордо был городом серебряного бума, подпитываемого выпивкой и жадностью, и газеты того времени сообщали об убийстве раз в неделю", — говорит Брент.

Мужчина показал лишь несколько газетных статей за 1873 год, чтобы дать представление о том, каким был город: одна из них от 6 ноября гласила:

"Пистолеты продолжают трещать, и хорошие люди падают перед ними, как будто ни закон, ни общество не ценят жизнь человека больше, чем жизнь многих диких животных".

На следующей неделе появилась еще одна статья, которая давала понять что количество жертв только растет. Через два месяца журналисты уже писали про "семь человек за семь недель".

Мужчина показал лишь несколько газетных статей за 1873 год Фото: Los Angeles Times

В какой-то момент в город попытались нанять врача, но он ушел в первый же день.

"Друг мой, я приехал сюда, чтобы купить запас лекарств и заниматься медициной, но будь я проклят, если захочу жить в тире", — сказал доктор репортеру, которого встретил по дороге.

Когда прибыл второй врач, газеты сообщили, что его первый пациент обложил свою кровать 6-футовой стеной из мешков с песком, чтобы уберечься от ночных пуль.

Издание отмечает, что разгул насилия с применением оружия и убийства — не единственная мрачная часть истории Серро-Гордо. Как и любые другие шахты 1800-х годов, глубокие туннели и шахты Серро-Гордо были невероятно опасны, и в начале 1870-х годов на шахте "Юнион" произошла самая смертоносная катастрофа того времени, когда случилось обрушение на глубине 200 футов под землей, зажав и убив до 30 китайских шахтеров.

В течение последних трех лет Брент работал над сохранением истории города-призрака и открытием в нем мест для ночлега. Но в 2020 году предпринимателя, который приобрел город в пятницу 13-го числа, постигла огромная неудача — сгорел дотла исторический отель American Hotel. По жуткому совпадению, ровно 149 лет назад, 15 июня 1871 года, в результате пожара в гостинице вспыхнул электрический разряд. В результате пожара был уничтожен ледяной дом, а также хижина печально известного убийцы Билли Крапо.

Несмотря на пожар, Брент твердо намерен восстановить отель и в настоящее время работает над его реконструкцией.

Ранее Фокус сообщал, что жителям швейцарского города запретили пользоваться авто. Местные жители давно привыкли к отсутствию личного автотранспорта и предпочитают общественный или ходьбу пешком.

Также стало известно, что жители деревни слишком напуганы из-за банд, чтобы выходить на улицу вечером. Наиболее распространенным видом преступлений, совершаемых в городке, являются насильственные и сексуальные преступления. За последний год было зарегистрировано 538 инцидентов.