Похмуре минуле: блогер намагається перетворити місто-привид на популярний курорт (фото, відео)

У період свого розквіту місто налічувало 4500 жителів. Було побудовано сотні будівель, включно з магазинами, салунами і публічними будинками для шахтарів. Шахтарське поселення переживало справжній бум, але незабаром все змінилося в гірший бік.

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У 1800-х роках Серро-Гордо в США було процвітаючим шахтарським містом, але зараз це занедбане місто сумно відоме своїм темним минулим, у якому відбувалися смертельні нещасні випадки та щотижневі вбивства. Про це пише Daily Star.

У 1800-х роках містечко переживало справжній бум: шахтарі видобували із землі срібла на мільйони доларів. Заснований 1865 року як шахтарське поселення, Серро-Гордо згодом став найбільшим виробником цього дорогоцінного металу в Каліфорнії.

У період свого розквіту місто налічувало 4500 жителів, що становило майже дві третини населення Лос-Анджелеса того часу. Було побудовано сотні будівель, включно з магазинами, салунами і будинками розпусти для шахтарів, а також Американський готель — один із найкращих готелів у Каліфорнії того часу.

Однак зараз на території площею 360 акрів розташоване місто-привид, у якому збереглося лише 20 будівель і мешкає лише один житель — підприємець Брент Андервуд. Чоловік придбав більш ніж 150-річне занедбане місто на свої заощадження у 2018 році за 1,4 млн доларів і став знімати на YouTube процес перетворення міста на курорт. У процесі роботи він виявив, що у колись жвавого міста є і темне минуле.

Чоловік придбав більш ніж 150-річне покинуте місто на свої заощадження у 2018 році за 1,4 млн доларів Фото: Instagram/brentwunderwood

У відеоролику, що розповідає про історію цього місця, Брент розповів, що у нього був зловісний початок. До того як Серро-Гордо став шахтарським містом, на його території проживало корінне населення, відоме як народ пайютів. Американська армія насильно виселила корінних жителів з долини Оуенс, і незабаром після цього мексиканський старатель Пабло Флорес почав видобуток корисних копалин і плавильні роботи.

Але на цьому похмура історія поселення не закінчилася, і, оскільки тисячі шахтарів стікалися на роботу в місто, що процвітає. Незабаром воно стало джерелом беззаконної репутації Дикого Заходу. Серро-Гордо став сумно відомим своєю жорстокістю, а перестрілки та вбивства стали звичайним явищем.

"У 1800-х роках Серро-Гордо було містом срібного буму, що підживлювався випивкою і жадібністю, і газети того часу повідомляли про вбивство раз на тиждень", — каже Брент.

Чоловік показав лише кілька газетних статей за 1873 рік, щоб дати уявлення про те, яким було місто: одна з них від 6 листопада свідчила:

"Пістолети продовжують тріщати, і хороші люди падають перед ними, ніби ні закон, ні суспільство не цінують життя людини більше, ніж життя багатьох диких тварин".

Наступного тижня з'явилася ще одна стаття, яка давала зрозуміти, що кількість жертв тільки зростає. Через два місяці журналісти вже писали про "сім осіб за сім тижнів".

Чоловік показав лише кілька газетних статей за 1873 рік Фото: Los Angeles Times

У якийсь момент у місто спробували найняти лікаря, але він пішов у перший же день.

"Друже мій, я приїхав сюди, щоб купити запас ліків і займатися медициною, але будь я проклятий, якщо захочу жити в тирі", — сказав доктор репортерові, якого зустрів дорогою.

Коли прибув другий лікар, газети повідомили, що його перший пацієнт обклав своє ліжко 6-футовою стіною з мішків із піском, щоб уберегтися від нічних куль.

Видання зазначає, що розгул насильства із застосуванням зброї та вбивства — не єдина похмура частина історії Серро-Гордо. Як і будь-які інші шахти 1800-х років, глибокі тунелі та шахти Серро-Гордо були неймовірно небезпечні, і на початку 1870-х років на шахті "Юніон" сталася найсмертоносніша катастрофа того часу, коли сталося обвалення на глибині 200 футів під землею, затиснувши і вбивши до 30 китайських шахтарів.

Протягом останніх трьох років Брент працював над збереженням історії міста-примари та відкриттям у ньому місць для ночівлі. Але 2020 року підприємця, який придбав місто в п'ятницю 13-го числа, спіткала величезна невдача — згорів дотла історичний готель American Hotel. За моторошним збігом, рівно 149 років тому, 15 червня 1871 року, внаслідок пожежі в готелі спалахнув електричний розряд. Унаслідок пожежі було знищено крижаний будинок, а також хатину сумнозвісного вбивці Біллі Крапо.

Попри пожежу, Брент має твердий намір відновити готель і наразі працює над його реконструкцією.

Раніше Фокус повідомляв, що жителям швейцарського міста заборонили користуватися авто. Місцеві жителі давно звикли до відсутності особистого автотранспорту і віддають перевагу громадському або ходьбі пішки.

Також стало відомо, що жителі села занадто налякані через банди, щоб виходити на вулицю ввечері. Найпоширенішим видом злочинів, скоєних у містечку, є насильницькі та сексуальні злочини. За останній рік було зареєстровано 538 інцидентів.